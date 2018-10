Incendi | emergenza nella notte in Liguria per un enorme rogo sulle colline di Finale

L'Incendio a Milano - stop cinese all'immondizia straniera. La plastica è ormai un'emergenza : I cinesi l'hanno chiamata operazione yang laji , spazzatura straniera. È il blocco imposto nel luglio 2017 dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese a 24 materiali da riciclo: plastica, ...

Toscana - Incendio Monti Pisani : piano da 1.5 milioni - chiesto lo stato di emergenza : Al via l’intervento di bonifica e di ricostruzione sui Monti Pisani, dopo l’incendio di fine settembre che ha colpito un territorio di quasi 1.500 ettari, al cui interno ne sono bruciati 1.148. La giunta Toscana ha approvato ed è già operativo il piano da 1,5 milioni di euro che servirà a contenere i rischi idrogeologici a valle delle aree percorse dal fuoco, per limitare la possibilità di eventuali frane, e altri interventi per ...

Un'altra notte di fuoco in Costiera : è emergenza Incendi - chiusa l'Amalfitana : VICO EQUENSE - L'incendio di Tordigliano non si ferma. Le fiamme durante la notte hanno raggiunto quasi il centro abitato di Positano. chiusa al traffico la statale amalfitana tra il km 10 ed il km 11,...

Monte Serra - domato anche l'ultimo Incendio. Chiesto stato d'emergenza | : Spente le fiamme divampate in mattinata sul crinale sopra la località Noce, nel comune di Vicopisano. Mille ettari di superficie sono bruciati e 430 persone sono state sfollate. Si procede con le ...

Monte Serra - riprende l'Incendio. Sindaco Calci chiede stato emergenza - : Ancora fiamme sul crinale sopra la località Noce, nel comune di Vicopisano. Sul resto della zona il rogo è praticamente spento. Mille ettari di superficie sono bruciati e 430 persone sono state ...

Incendio nel Pisano - fiamme domate a Calci ma emergenza a Vicopisano : È stata un'altra lunga notte e una lunga giornata per tutti gli operatori impegnati nello spegnimento degli incendi che dalla serata di lunedì 24 settembre sono divampati nell'entroterra Pisano: prima ...

Pisa - Incendio Monte Serra : oggi si potrebbe “uscire dalla situazione di emergenza” : “Non voglio fare previsioni troppo ottimistiche ma penso che se nella giornata di oggi si lavorera’ come in quella di ieri si possa pensare di uscire dalla situazione di emergenza“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, alla trasmissione Non Stop News su Rtl 102.5. “Ci sono quattro Canadair ancora nell’aeroporto di Pisa, bisogna capire se si sono alzati e stanno proseguendo ...

Pisa - Incendio sul Monte Serra. Settecento persone evacuate tra Calci e Vico. La Regione 'Sì allo stato d emergenza' : Ettari ed ettari di boschi, olivi e montagna bruciati sui monti Pisani. 'Chi ha provocato tutto questo è un criminale', dice uscendo dal container della protezione civile di Calci, nel Pisano, l'...

Pisa - Incendio Monte Serra : stato di emergenza regionale - firmato il decreto : Il presidente della Regione Toscana ha firmato il decreto che attiva lo stato di emergenza regionale a seguito del gravissimo incendio che ha distrutto 600 ettari di bosco e costretto oltre 700 persone ad abbandonare le proprie case in frazioni dei Comuni di Calci e VicoPisano. Con il provvedimento sono stati anche stanziati 200mila euro per coprire le spese di soccorso e assistenza. L'articolo Pisa, incendio Monte Serra: stato di emergenza ...

Incendi in Germania : stato di emergenza in Bassa Sassonia : Le autorità della regione nordoccidentale tedesca della Bassa Sassonia hanno proclamato lo stato di emergenza a causa dell’Incendio divampato due settimane fa in una zona interessata da esercitazioni militari. Non si esclude l’ipotesi di evacuare i residenti di due distretti vicini, anche se al momento il fumo non rappresenta un rischio per la salute della popolazione. L’Incendio è divampato a seguito dell’esplosione di ...

Incendio in Germania : prosegue l’emergenza per il rogo nel Brandeburgo : prosegue l’emergenza causata dall’Incendio divampato ieri sera nel Brandeburgo, in Germania: sono state evacuate 3 cittadine (Frohnsdorf, Klausdorf e Tiefenbrunnen) e oltre 500 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Il rogo è alimentato dal vento, che già nel corso della notte ha portato il fumo fino a Berlino: lo ha reso noto il presidente del Land. I vigili del fuoco lavorano ininterrottamente per evitare che le fiamme ...

Canada - centinaia di devastanti Incendi nella British Columbia : evacuazioni ed emergenza qualità dell’aria fino agli USA [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Rifiuti - Benevento : Incendio nell’impianto Stir di Casalduni - “è un disastro - siamo in emergenza” : Un incendio è divampato nell’impianto Stir di Casalduni, in provincia di Benevento: il rogo è scoppiato all’alba e sta interessando i Rifiuti che si trovavano all’interno della struttura. Sul posto i Vigili del Fuoco. Non è ancora chiara l’origine dell’incendio. “È un disastro, siamo in emergenza“, spiega in una nota Claudio Ricci, presidente della Provincia di Benevento. “Al momento ci possiamo ...

Emergenza in Canada : stato d’emergenza in British Columbia - oltre 500 Incendi : Emergenza incendi in Canada: le autorità della British Columbia hanno dichiarato lo stato d’Emergenza a causa degli oltre 500 roghi che stanno bruciando ettari di terreno e che hanno già costretto 3mila persone ad abbandonare le proprie abitazioni, mentre altre 18mila sono a rischio. Finora oltre 1.800 incendi hanno ridotto in cenere 380mila acri, facendo registrare una delle stagioni peggiori dal 1950 a oggi. Al momento sono 566 i focolai ...