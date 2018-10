In Ragioni e sentimenti | Ilaria Gaspari ride dell’amore con filosofia

wired

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Lei è, ma preferisce che gli amici la chiamino solo “Sofia”. Ha un aspetto giovanile, anche se ormai ha qualche migliaio di anni, e possiede moltissimi vestiti, “dalle impalpabili, eteree tuniche di quand’era appena stata inventata, ai dolcevita neri che aveva copiato a Juliette Gréco”. Li sfoggia ai convegni di tutto il mondo, dove però si annoia parecchio, e infatti, appena finito di fare presenza e di sbocconcellare tartine al buffet, si ritira in camera d’albergo per dedicarsi al suo hobby segreto: la chick-lit. “Romanzetti romantici”, come li definirebbe qualcuno, e non solo quelli. Soap opere sudamericane, serie tv, commedie romantiche con Julia Roberts e Meg Ryan… ciò aiutaa evadere dalla pesantezza del pensiero alla quale è sottoposta tutti i giorni, benché sia perfettamente consapevole del fatto che la ...