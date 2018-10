In Polonia ha vinto il PiS di nuovo

ilfoglio

: @IdaLa56 Si ma la nazionale non si deve basare su un solo giocatore forte. Sia Polonia che Serbia F hanno vinto gra… - bea200794 : @IdaLa56 Si ma la nazionale non si deve basare su un solo giocatore forte. Sia Polonia che Serbia F hanno vinto gra… - capantonio69 : @ricci_davide77 @luisarizzitelli @matteosalvinimi @nonunadimeno @cristinaobber @SusannaCamusso @fanpage… - BaffiDue : @CorSport I Baffi chiedono delucidazioni: quale carro? @Vivo_Azzurro ha vinto UNA partita dopo secoli, contro la Po… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Una storia già vista: il PiS – il partito nazionalista al governo – vince nelle zone rurali e il Ko – Coalizione civica formata dal Po e da Nowoczesna – nelle città. Le elezioni locali di domenica dovevano essere un test per il governo, per l’Europa e per l’opposizione e hanno riconfermato la situaz