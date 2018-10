In arrivo l’ultimo concerto dei Pooh in DVD | presto la raccolta del live d’addio a

optimaitalia

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L'ultimodeiin DVD è finalmente ufficiale. A quasi due anni dalla conclusione del progetto del gruppo, ecco arrivare sul mercato lache racchiude le emozioni delcon il quale il gruppo ha salutato il pubblico dopo 50 anni di onorata carriera.Ultimo di una serie dicon i quali hanno supportato il disco dedicato alla reunion, quello di Casalecchio di Reno è stato ilsimbolico con il quale ihanno messo la parola fine sulla band ma non sulla loro musica, che continua a essere ben presente tra coloro che hanno seguito la loro carriera fin dagli inizi. Le strade deisi sono quindi divise ma non interrotte, dal momento che ognuno di loro ha scelto di intraprendere un percorso personale nel quale, però, è rimasto dello spazio per quanto compiuto negli anni con la band.Roby Facchinetti e Riccardo Fogli hanno dato avvio a un duo ...