Immigrate per partorire | Arrivano all' ospedale persino da Linate

ilgiornale

: RT @tothemo40582874: 5 possibili soluzioni per le mamme immigrate di #lodi 1-produrre i documenti richiesti. 2-fare meno figli. 3-far mang… - MNdatv : RT @tothemo40582874: 5 possibili soluzioni per le mamme immigrate di #lodi 1-produrre i documenti richiesti. 2-fare meno figli. 3-far mang… - AlbertoTravers5 : RT @Massimi80854137: @AlbertoBagnai Ieri sera a #ottoemezzo quando @franborgonovo ha chiesto alla #Boldrini cosa pensasse della dignità del… - Massimi80854137 : @AlbertoBagnai Ieri sera a #ottoemezzo quando @franborgonovo ha chiesto alla #Boldrini cosa pensasse della dignità… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) In Italia per. Il generoso sistema sanitario tricolore assicura anche questa garanzia, alle donne straniere. In concreto si tratta di una sorta di ricongiungimento-lampo coi mariti che di solito lavorano in Italia, un ricongiungimento che dura un paio di settimane appena, giusto il tempo di usufruire dei servizi prima di tornare nel Paese d'origine, in genere l'Egitto.In Italia ormai, il 20% dei parti riguarda madri non italiane. Al Centro-Nord si arriva al 25%, in Lombardia al 30%. Le madri straniere, nel 25% dei casi, sono africane. Questo fenomeno però va oltre le giuste cure per le residenti: è legato invece al caso del tesserino Stp (Straniero temporaneamente presente) che secondo la denuncia di alcuni medici dà agli stranieri - anche se irregolari - il diritto di ricevere cure di ogni tipo, urgenti e no, salvavita o di routine, con tanto di anonimato garantito.In questo ...