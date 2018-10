Ilary Blasi Video | tutti contro di lei | possibile sostituzione con Barbara D' Urso?

Teo Mammuccari/ “Ilary Blasi? Una sorella - quando ha lasciato Le Iene ho deciso di andare via anche io” : Teo Mammuccari: “Ilary Blasi? Una sorella, quando ha lasciato Le Iene ho deciso di seguirla”. Il retroscena sull'addio svelato dal conduttore in un'intervista. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:44:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona potrebbe lasciare. Dago : 'I suoi parenti...'. Ilary Blasi nei guai : Il Grande Fratello Vip rischia di implodere. È a rischio infatti la permanenza nella casa della Marchesa d'Aragona . Secondo Alberto Dandolo per Dagospia , infatti la figlia e il genero della '...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi lancia la bomba : misterioso indizio - cosa succede lunedì : 'Da lunedì la casa del Grande Fratello Vip non sarà più la stessa'. E' il misterioso messaggio lanciato su Twitter dall'account del programma condotto da Ilary Blasi. E si legge ancora: 'Non possiamo ...

Grande Fratello Vip doppia puntata : il Lunedì sera Ilary Blasi ed il giovedì sera Barbara D’Urso? Leggi l’indiscrezione : Tra un po’ potremmo avere doppia puntata di Grande Fratello Vip a settimana. Questo potrebbe comportare l’entrate in scena di Barbara D’Urso Il reality “Grande Fratello Vip” raddoppia il suo appuntamento settimanale. Ebbene sì.... L'articolo Grande Fratello Vip doppia puntata: il Lunedì sera Ilary Blasi ed il giovedì sera Barbara D’Urso? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - terremoto per Ilary Blasi : chi vince il reality - ecco il nome : C'è già un vincitore al Grande Fratello Vip ? La risposta è affermativa, almeno secondo gli specialisti di Stanleybet.it , che quotano la vittoria di Walter Nudo a 3. Insomma, il Grande favorito è ...

Gf Vip - Barbara D'Urso sostituisce Ilary Blasi alla conduzione? Ecco l'indizio su Instagram : FUNWEEK.IT - Sulle stories Instagram che Barbara D'Urso ha pubblicato ieri si vede un -7 che sa tanto di countdown finale e se facciamo i conti, il calendario segna giovedì 25 ottobre : che succede in ...

Grande Fratello Vip - l'appello di Francesca Cipriani a Ilary Blasi : 'Fammi entrare - con Walter Nudo voglio...' : Sarà che Francesca Cipriani ha almeno due ottimi argomenti per essere convincente, sta di fatto che ogni sua richiesta viene puntualmente accontentata. L'ultima l'ha lanciata a Ilary Blasi perché l'...

GF Vip : la D’Urso potrebbe sostituire Ilary Blasi : Barbara D’Urso potrebbe sostituire Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip. La trasmissione, che è partita da poco, ha registrato ascolti piuttosto deludenti ed è stata battuta dalla fiction con Alessandro Gassmann. Per questo gli autori hanno deciso di correre ai ripari lanciando una novità: due puntate a settimana, una il lunedì e l’altra il giovedì, che dovrebbero rendere più vivaci le dinamiche del gioco e portare ad una ...

Anticipazioni Gf Vip - Barbara d’Urso sostituisce Ilary Blasi? La verità sul giovedì : Barbara d’Urso conduttrice del Gf Vip? Si è molto parlato in questi giorni della puntata del giovedì del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo che si è diffuso il pettegolezzo che sarebbe stata Barbara d’Urso a condurlo. La verità oggi è stata svelata da una fonte super affidabile, vale a dire Gabriele Parpiglia, che in parecchie […] L'articolo Anticipazioni Gf Vip, Barbara d’Urso sostituisce Ilary Blasi? La verità sul ...

Grande Fratello Vip : Barbara d’Urso sostituisce Ilary Blasi? : Barbara d’Urso al posto di Ilary Blasi al GF Vip? Come tutti sapranno ormai a menadito la prossima settimana andranno in onda ben 2 puntate della terza edizione del Grande Fratello Vip. Difatti Mediaset ha deciso di mettere in palinsesto il reality show vip anche di Giovedì al posto dei classici film, che finora hanno abbastanza deluso negli ascolti, perdendo nettamente il confronto con l’agguerrita concorrenza. Tuttavia proprio ...

Ecco perché Ilary Blasi ce l’ha con Fabrizio Corona (e non c’entra il GF VIP) : Ormai è chiaro: fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona non scorre buon sangue. Da quando il GF Vip è iniziato infatti i due si sono scambiati numerose frecciatine su Instagram e in diretta tv. Corona ha minacciato la conduttrice, mentre lei l’ha preso in giro durante una chiacchierata con l’ex Silvia Provvedi. Come mai non si sopportano? L’astio fra Fabrizio e Ilary risale a oltre dieci anni fa e coinvolge anche Francesco Totti. Nel ...

Fabrizio Corona attacca la mamma di Silvia Provvedi e Ilary Blasi : "Smettetela di parlare di me" : Fabrizio Corona torna all'attacco. Attraverso le Storie di Instagram l'imprenditore attacca Monica Alberti, la mamma dell'ex Giulia Provvedi, chiusa con la sorella Silvia nella casa del Grande Fratello Vip 3. All'Alberti, che già nel corso dell'ultima diretta del reality si era schierata a difesa della figlia e che è tornata a parlare dell'uomo nella puntata odierna di Mattino 5, Corona ha dedicato un lungo messaggio in cui si dichiara ...

Fabrizio Corona attacca la madre di Silvia Provvedi : “Vedo che sei diventata la prezzemolina della tv. Non sai quello che dici”. Poi ne ha anche per Ilary Blasi : Fabrizio Corona non ci sta. Mentre lui chiede un confronto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi de Le Donatella, ora rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, la mamma della cantante continua a presenziare in televisione per parlare della storia (ormai finita, ma molto chiacchierata) tra l’ex re dei paparazzi e la figlia. Questa mattina era a Mattino 5. “Cara Monica, sono contento che finalmente hai realizzato il tuo sogno di fare ...