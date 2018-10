Ilary Blasi | look Grande Fratello Vip 3 Foto | La conduttrice punta sul total black

Grande Fratello Vip - clamorosa conferma su Barbara D'Urso. Il dubbio : Ilary Blasi commissariata da Mediaset : Il segreto di Barbara D'Urso e delle sue criptiche Instagram stories è stato svelato: la conduttrice di Cologno Monzese sarà presente nella diretta di giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip . A ...

Grande Fratello Vip 3 – Quinta puntata del 22 ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna questa sera, in prima serata su Canale5, la quarta puntata del Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Quinta puntata del 22 ottobre 2018 ...

Ilary Blasi ha ancora i capelli lunghi - la prova : Lunedì 22 ottobre 2018 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E tutti fremono per vedere che look sceglierà per questa sera. Metterà la parrucca o lascerà i suoi capelli al naturale? Già, la parrucca. Ma quindi è vero che Ilary Blasi porta la parrucca? Già. Ospite di Silvia Toffanin, la conduttrice del Grande Fratello Vip ha spiegato di indossare una parrucca dopo la domanda diretta della padrona di casa. Da un po’ di ...

Ilary Blasi preoccupata per il figlio Christian : il motivo (incredibile) : Ilary Blasi è una mamma speciale: bella, intraprendente, simpatica, come tutte le mamme dedita ai suoi figli che sono il suo amore più grande. Ilary Blasi quest’anno ha lasciato la conduzione de Le Iene per dedicarsi anima e corpo al Grande Fratello Vip. La conduttrice che ha esordito come “letterina” di Passaparola non riusciva più a gestire entrambi gli impegni televisivi così ha scelto il Grande Fratello Vip. Ma ha lasciato Le Iene molto a ...

Ilary Blasi di nuovo con i capelli lunghi : la foto : Dopo la conferma della diretta interessata a Verissimo, arriva finalmente la prova fotografica. Per tutti coloro che nonostante tutto, ancora pensavano che quella della parrucca fosse una trovata per depistare, ora non ci sono più dubbi: Ilary Blasi ha ancora i suoi bellissimi capelli lunghi. E nelle dirette del Gf Vip si diverte e cambiare, per gioco. La foto, “rubata” da un fan durante una cena di Ilary in un locale romano, è ...

Ilary Blasi/ Video - tutti contro di lei - possibile sostituzione con Barbara D'Urso? (Grande Fratello Vip) : Ilary Blasi si accinge a presentare un'altra puntata del Grande Fratello Vip 2018, intanto però è bufera contro di lei tanto che qualcuno ha ipotizzato una sostituzione con Barbara D'Urso.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:49:00 GMT)

Teo Mammuccari/ “Ilary Blasi? Una sorella - quando ha lasciato Le Iene ho deciso di andare via anche io” : Teo Mammuccari: “Ilary Blasi? Una sorella, quando ha lasciato Le Iene ho deciso di seguirla”. Il retroscena sull'addio svelato dal conduttore in un'intervista. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:44:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona potrebbe lasciare. Dago : 'I suoi parenti...'. Ilary Blasi nei guai : Il Grande Fratello Vip rischia di implodere. È a rischio infatti la permanenza nella casa della Marchesa d'Aragona . Secondo Alberto Dandolo per Dagospia , infatti la figlia e il genero della '...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi lancia la bomba : misterioso indizio - cosa succede lunedì : 'Da lunedì la casa del Grande Fratello Vip non sarà più la stessa'. E' il misterioso messaggio lanciato su Twitter dall'account del programma condotto da Ilary Blasi. E si legge ancora: 'Non possiamo ...

Grande Fratello Vip doppia puntata : il Lunedì sera Ilary Blasi ed il giovedì sera Barbara D’Urso? Leggi l’indiscrezione : Tra un po’ potremmo avere doppia puntata di Grande Fratello Vip a settimana. Questo potrebbe comportare l’entrate in scena di Barbara D’Urso Il reality “Grande Fratello Vip” raddoppia il suo appuntamento settimanale. Ebbene sì.... L'articolo Grande Fratello Vip doppia puntata: il Lunedì sera Ilary Blasi ed il giovedì sera Barbara D’Urso? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - terremoto per Ilary Blasi : chi vince il reality - ecco il nome : C'è già un vincitore al Grande Fratello Vip ? La risposta è affermativa, almeno secondo gli specialisti di Stanleybet.it , che quotano la vittoria di Walter Nudo a 3. Insomma, il Grande favorito è ...

Gf Vip - Barbara D'Urso sostituisce Ilary Blasi alla conduzione? Ecco l'indizio su Instagram : FUNWEEK.IT - Sulle stories Instagram che Barbara D'Urso ha pubblicato ieri si vede un -7 che sa tanto di countdown finale e se facciamo i conti, il calendario segna giovedì 25 ottobre : che succede in ...

GfVip - Barbara D'Urso sostituisce Ilary Blasi? C'è un indizio su Instagram : Sulle stories Instagram che Barbara D'Urso ha pubblicato ieri si vede un -7 che sa tanto di countdown finale e se facciamo i conti, il calendario segna giovedì 25 ottobre: che succede in quella data? ...

Grande Fratello Vip - l'appello di Francesca Cipriani a Ilary Blasi : 'Fammi entrare - con Walter Nudo voglio...' : Sarà che Francesca Cipriani ha almeno due ottimi argomenti per essere convincente, sta di fatto che ogni sua richiesta viene puntualmente accontentata. L'ultima l'ha lanciata a Ilary Blasi perché l'...