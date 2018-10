Il villaggio che resiste

"In città mi stavo consumando. Ora vivo in un villaggio di 10 persone - ma le stelle che riesco a vedere sono milioni" : Avete mai sentito il bisogno di lasciare tutto e tutti e andare il più lontano possibile? Jonna Jinton nel 2010 ha deciso di mollare definitivamente la sua vita fatta di stress, ansie e routine per trasferirsi da sola a Grundtjärn, un villaggio a 100km da Goteborg con soli 9 abitanti in mezzo alle terre selvagge del suo paese, la Svezia, per vivere la sua nuova vita. "I miei antenati hanno vissuto in questo posto per molte ...