Il super tunnel di Elon Musk sarà inaugurato a Los Angeles il 10 dicembre

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Loop, il primodi test di The Boring Company,il 10prossimo a Los. Non è undella metropolitana, ma una “galleria” sotterranea per il transito ad alta velocità che promette di trasportare un veicolo a velocità fino a 250 chilometri all’ora, aggirando così l’intenso traffico della metropoli californiana. Per chi non la conoscesse, The Boring Company è un’azienda di, visionario fondatore di Tesla e SpaceX. L’imprenditore fece molto parlare di sé per avere dato l’idea di Hyperloop, iltreno che in futuro ci farà viaggiare a velocità di oltre mille Km all’ora. Il contributo diad Hyperloop però riguarda solo l’idea iniziale, il progetto è in fase di sviluppo presso aziende non di proprietà di. Differente è il progetto Loop, iloggetto di questa notizia, ...