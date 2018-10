Il sovranista Kurz gela Salvini | La Commissione Ue bocci la manovra

Kurz - il cancelliere ' sovranista ' che azzera il deficit : Mentre il governo gialloverde litiga con Bruxelles sui propri conti pubblici, c'è un esecutivo 'sovranista' che va in direzione opposta. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz , considerato uno tra i ...

Kurz - il cancelliere “sovranista” che azzera il deficit : Mentre il governo italiano litiga con Bruxelles sui conti pubblici, c’è un esecutivo “sovranista” che va in direzione opposta. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, considerato uno tra i leader più vicini all’asse di destra dell’Europa dell’Est, ha annunciato che Vienna presenterà alla Commissione europea una bozza di bilancio 2018-2019 con un deficit pari allo zero per cento... ...