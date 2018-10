Il sindaco di Predappio | Non siamo la Chernobyl della storia Aiutateci ad andare

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) "Detto che tutti hanno il diritto di manifestare, non sono io deputato a rilasciare le autorizzazioni. È un compito che spetta a chi gestisce l'ordine pubblico, questura e prefettura. Io per agevolare le cose ho messo a disposizione dell'Anpi il teatro. Poi decideranno gli organi preposti se concedere la piazza o il teatro". Lo dice in un'intervista al QN Giorgio Frassineti,Pd di, paese natale di Benito Mussolini in provincia di Forlì-Cesena, a propositorichiesta dell'Anpi di vietare la manifestazione dei nostalgici prevista nel giorno in cui cade l'anniversariomarcia fascista su Roma e di poter celebrare a sua volta, nella stessa data del 28 ottobre, la Liberazione."Noi predappiesi non ne pospiù - aggiunge - Il nostro paese esiste anche oltre il 28 ottobre. Invece i riflettori si accendono tre volte l'anno e poilasciati ...