Il Segreto anticipazioni | ecco cosa succede a FINE NOVEMBRE 2018

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO aiuta SAUL a fuggire dal carcere ma… : Nei prossimi episodi italiani de Il Segreto, SAUL Ortega (Ruben Bernal) rischierà di essere condannato a morte per l’omicidio di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale dell’amata Julieta Uriarte (Claudia Galan). Come è già noto, tutto ciò avverrà a causa delle macchinazioni del cattivissimo PRUDENCIO (Josè Milan)… Eh sì: arrabbiato per la decisione della moglie di lasciarlo e andare a vivere con SAUL da nonna ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Saul è vivo! : Dopo l'agguato di Prudencio, Saul viene dato per morto. Julieta è pronta a vendicarsi, ma a fermarla sarà proprio il suo amato Ortega.

Il Segreto anticipazioni : Prudencio cerca di violentare Julieta e prende a pugni Saùl : Josè Milàn (Prudencio) e Rubén Bernal (Saùl) Anche questa settimana Il Segreto, oltre al consueto spazio pomeridiano dal lunedì al sabato su Canale5, raddoppierà l’appuntamento in prime time su Rete4, andando in onda sia al martedì che al mercoledì. Una programmazione massiccia che in questi anni ha assottigliato notevolmente il salto temporale tra gli episodi italiani e quelli in patria. Ad oggi sono appena 140 le puntate che separano i ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : una nuova storia d’amore : nuova storyline a Puente Viejo, dopo l’arrivo nella cittadina degli inviti al matrimonio di Isaac Guerrero ed Elsa Laguna, di cui abbiamo trattato in un precedente articolo. Degli uomini armati di sana pianta rovineranno il loro matrimonio. La Cerimonia Nuziale sarà interrotta e qualcuno sarà colpito da chi sparava all’impazzata, ma, a quanto pare conosceva bene dove mirare. Scopriamo di più dagli spoiler che arrivano dalla ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 22 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 22 ottobre 2018: Hipolito tenta di soddisfare l’ennesima voglia “assurda” della moglie Gracia; non lo fa solo per lei, ma anche per proteggere suo figlio… Nazaria inizialmente sembra riuscire a sedurre Prudencio, ma alla fine lui non vuol saperne e la caccia via in malo modo dalla sua stanza… Prudencio continua ad essere di cattivo umore e l’ennesima mancanza di ...

Il Segreto anticipazioni : ISAAC uccide JESUS - il fratello di ELSA : Le puntate de Il Segreto in onda tra fine novembre e inizio dicembre verranno segnate dall’arrivo del giovane ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami). Distrutto per la morte dell’amata ELSA Laguna (Alejandra Meco), apparentemente uccisa da alcuni banditi nel corso delle loro nozze, il ragazzo farà ritorno a Puente Viejo, il suo paese natale, e potrà contare sul supporto dell’amico Matias Castañeda (Ivan Montes) e di don Anselmo ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 20 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 20 ottobre 2018: Il Generale Perez de Ayala giunge a Puente Viejo e prenota una camera alla locanda di Emilia… Prudencio e Julieta litigano fortemente e fanno preoccupare abitanti e servitù della villa. In seguito, Nazaria comincia a sedurre Prudencio e lui non sembra rifiutarla. Con l’arrivo di Ayala, tutti vengono interrogati in continuazione e di conseguenza gli abitanti di Puente Viejo ...

Il Segreto - Saul e Prudencio si battono per Julieta : anticipazioni trame dal 22 al 27 ottobre : Ricominciano come ogni settimana gli intrighi, i sotterfugi e i colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – da anni ormai teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Nicolas spara a Dos ...

Il Segreto anticipazioni 20 ottobre 2018 : Perez De Ayala giunge a Puente Viejo deciso a vendicarsi dell'assassinio del figlio. Nazaria tenta di sedurre Prudencio, ma il ragazzo la rifiuta.

Il Segreto anticipazioni dal 22 al 26 ottobre : Saul e Julieta scappano dalla Villa : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Saul e Julieta vanno a vivere insieme a casa di Consuelo Nel corso delle puntate de Il Segreto della prossima settimana Nazaria obbedisce a Donna Francisca e cerca di sedurre Prudencio. Quest’ultimo, però, non si lascia trasportare. In seguito, preso da un momento di rabbia aggredisce inaspettatamente Julieta. La giovane […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 22 al 26 ottobre: Saul e ...

Il Segreto anticipazioni 19 ottobre 2018 : Francisca ordina a Nazaria di Sedurre Prudencio : Fe viene fermata dagli uomini del Generale Perez De Ayala mentre si trova alla guida del suo furgone. Francisca ricatta Nazaria: deve Sedurre Prudencio.

UNA VITA - IL Segreto - BEAUTIFUL : anticipazioni di oggi (19 ottobre) : Ecco cosa succederà negli episodi di BEAUTIFUL, Una VITA e Il SEGRETO in onda su Canale 5 nella giornata di oggi, venerdì 19 ottobre 2018. Nella soap dei Forrester, il drammatico colloquio iniziato ieri tra Brooke e Steffy produrrà conseguenze a catena: la Logan infatti ne parlerà a Ridge, che si precipiterà dalla figlia… e quest’ultima finirà per dirgli il vero motivo per cui Liam l’ha lasciata! (QUI la trama completa). Subito ...

Anticipazioni Il Segreto - episodi dal 22 al 27 ottobre : Fè tenta il suicidio : Le Anticipazioni delle puntate de 'Il Segreto' che vanno da lunedì 22 a sabato 27 ottobre rivelano che Fè ha un momento di sconforto dovuto alle accuse da parte di Francisca Montenegro [VIDEO]. La compagna di Mauricio ha un pesante diverbio con la matrona e sta per compiere un gesto estremo, ma viene salvata dal capomastro. L'uomo si reca a casa della cameriera con l'intento di parlare con la donna, ma non ricevendo risposta decide di aprire la ...

Beautiful - anticipazioni : Brooke e Bill si baciano in Segreto : Nelle puntate americane di Beautiful, Bill e Brooke si baciano in segreto. Questo è quanto trapela dalle interessanti anticipazioni americane della soap opera in onda su Canale 5. Il ritorno di fiamma era prevedibile, visto il continuo avanti e indietro che la Logan ha fatto negli ultimi anni tra lo Spencer e il suo ormai storico amore Ridge Forrester. Quello che però raccontano di nuovo le più aggiornate anticipazioni riguarda la situazione che ...