Il saluto del sindaco Brugnaro al Congresso della Camera del Lavoro metropolitana di

Maltempo - alluvione in Sardegna : folla commossa all’ultimo saluto della vittima : Si sono tenuti questa mattina ad Assemini, a 20 km da Cagliari, i funerali di Tamara Maccario, la donna di 44 anni morta a causa del Maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il sud della Sardegna. La donna era fuggita dalla sua abitazione in auto, con la famiglia, per tentare di mettersi in salvo, ma è stata travolta dalle acque del canale consortile Sa Murta, tra Assemini e Elmas. Tratti in salvo il marito Antonio Contini e le tre figlie, ma ...

Montserrat Caballé è morta/ L'ultimo saluto del premier spagnolo Pedro Sanchez : Montserrat Caballé è morta all'età di 85 anni: la diva della musica lirica è nota anche per l'indimenticabile duetto con Freddie Mercury in 'Barcelona'. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:13:00 GMT)

Presentata a palazzo Donini la squadra della Sir Perugia. il saluto dell'assessore Bartolini : UMWEB, Perugia - Con una piccola cerimonia che si è svolta nel Salone d'Onore di palazzo Donini a Perugia, l'assessore regionale Antonio Bartolini ha salutato dirigenti, tecnici, giocatori e l'intero ...

La scomparsa dell'assessore Zamin : l'ultimo saluto di tutta Limbiate ai Giovi : Lutto per l'amministrazione comunale e per tutta la città per la morte dell'assessore ai Servizi sociali e alla famiglia, a soli 54 anni. Nel pomeriggio di martedì 25 settembre, alle 15, l'ultimo ...

Ultimo plenum del Csm. Legnini elogia il lavoro svolto e avverte : "Non mettere in discussione l'elezione". Il saluto di Mattarella : "Non si può e non si deve ignorare" la "deriva deleteria del correntismo". Lo ha detto il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, nell'Ultimo plenum della consiliatura, presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. La "via per evitare" tale "deriva" e la "chiave per superare antiche e recenti polemiche", secondo Legnini, è "da ricercare nel necessario miglioramento delle fonti valutative, nell'aumento della trasparenza degli ...

Il saluto del prefetto Lamorgese : «Lascio - ma ho Milano nel cuore» : Tra i successi l'aver reso operativo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha avuto 'un ruolo strategico', anche in casi di cronaca eclatanti come le operazioni davanti ...

Rientro a scuola - il saluto del sindaco Bernardini agli studenti del territorio di Bibbiena : "Il Rientro a scuola è qualcosa di importante che deve coinvolgere tutta la comunità. La scuola è un faro acceso, un collante, un luogo dove si crescono speranze". Il sindaco Daniele Bernardini ha ...

Lione - saluto nazista del tifoso all'Etihad : verrà bandito a vita : Apoteosi Lione. Per tutti, tranne uno. L'ignoranza macchia l'impresa della squadra francese, capace di battere il Manchester City sul suo campo. 1-2 il risultato finale, con le reti di Cornet e Fekir ...

Brindisi - fermato aggressore del migrante 16enne : colpito per un saluto a una ragazza italiana : E' un tossicodipendente 29enne con problemi psichici. I testimoni ascoltati dai carabinieri escludono la matrice xenofoba dell'aggressione

Monza - bufera sul cane poliziotto “fascista”. Consigliere Pd : “Si chiama Narco della Decima Mas”. L’assessore : “Non fa saluto romano” : Nell’unità della polizia cinofila di Monza c’è un pastore tedesco, il cui nome è Narco della Decima Mas, con un chiaro riferimento al corpo militare della Repubblica di Salò. In Consiglio comunale, il Consigliere del Pd, Marco Lamperti, ha sollevato la questione, chiedendo spiegazioni alla Giunta. “Non si preoccupi, non fa il saluto romano e non ha busti del Duce nella cuccia” è stata la replica dell’assessore alla ...

Sergio Marchionne - l’ultimo saluto di Torino : “Ha riportato il senso della fabbrica in città” : "Ha ricostruito il senso della fabbrica in rapporto alla città che con la fabbrica era cresciuta e sulla fabbrica aveva costruito il suo destino" ha ricordato l’arcivescovo di Torino nel corso della funzione religiosa di commemorazione per il top manager italo canadese, fortemente voluta dalla dirigenza del gruppo Fca.Continua a leggere

Brindisi - aggressione razzista a 17enne della Guinea : picchiato da coetanei per il saluto a un'amica : Calci, pugni e insulti razzisti al ragazzino che aveva raggiunto in bici un gruppetto di coetanei italiani e aveva salutato una ragazza. Un passante ha assistito alla scena e ha messo in fuga gli aggressori