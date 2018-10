Il nuovo piano di Sky | pronto lo sbarco nella telefonia

SCENARIO/ Il nuovo piano del Pd : un ribaltone di M5s per prendere il posto della Lega : Il rapporto Di Maio-Salvini si è indebolito anche a causa dell'inconsistenza delle opposizioni, FI e Pd. Che spera ancora, a suo modo, in un "ribaltone" di M5s. UGO FINETTI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:01:00 GMT)ACCORDO Lega-M5S/ L'armistizio che apre uno scontro lungo 7 mesi, di A. FannaCRISI DI GOVERNO?/ Folli: il Nord avverte Salvini, con M5s l'Italia affonda

Rai - Tria : termine per il nuovo piano industriale prorogato a marzo 2019 : Il termine per la definizione del nuovo piano indusTriale ed editoriale della Rai è stato prorogato di 6 mesi, fino a marzo 2019. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione davanti alla commissione di Vigilanza, spiegando che il

Il Comune investe 400mila euro per affidare a esterni il nuovo piano urbanistico : in pubblicazione da oggi, venerdì 12 ottobre, fino alle 12.30 del 19 novembre un bando europeo per individuare un gruppo di lavoro composto da esperti al quale affidare la redazione del Piano ...

Urbanistica : Regione - varato nuovo piano Territoriale Paesistico : “La Giunta regionale ha varato questa mattina il Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr), con cui viene disciplinato l’uso dell’intero territorio del Lazio, salvaguardando i vincoli del paesaggio e fornendo certezze agli Enti locali, agli operatori del settore e ai cittadini. Il nuovo Ptpr costituirà uno strumento fondamentale, che garantirà regole chiare e univoche per la gestione del territorio regionale. In particolare, ...

nuovo piano per i parcheggi a San Benedetto : I residenti e i commercianti da una parte, una cinquantina in tutto, il sindaco Zedda e le assessore Marras e Cilloccu dall'altra. Al netto dei chiarimenti e delle puntualizzazioni, il faccia a faccia ...

Rifiuti - il governo a Raggi : decida sulle discariche. nuovo piano per l'Ama : È la mossa che potrebbe mettere fine alla paralisi, al balletto di competenze che da anni ha cristallizzato la gestione dell'immondizia nella Capitale, con tutte le sue fragilità, le sue emergenze ...

Approvato il nuovo piano del Parco Nazionale della Majella : A seguito dell’odierna approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale della Majella, il nuovo Piano sarà prontamente inviato al Ministero dell’Ambiente per il proprio parere di competenza, all’esito del quale lo strumento sarà depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e della Regione per la necessaria fase di pubblicazione. Entro i successivi quaranta giorni chiunque potrà presentare osservazioni scritte, sulle ...

Renzo Piano - "nuovo ponte Morandi dovrà durare 2mila anni"/ Video - l'archistar di Genova attacca Salvini : Renzo Piano, intervista a Che Tempo che fa: Video, 'nuovo ponte Morandi dovrà durare oltre 2mila anni'. Poi la stilettata a Salvini, 'muri alzati..'.

Renzo Piano - “nuovo ponte Morandi dovrà durare 2mila anni”/ Video - l‘archistar di Genova attacca Salvini : Renzo Piano, intervista a Che Tempo che fa: Video, "nuovo ponte Morandi dovrà durare oltre 2mila anni". Poi la stilettata a Salvini, "in un Paese dove crollano ponti e si alzano muri.."(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Morandi - Renzo Piano : “Il nuovo ponte deve essere costruito rapidamente e deve durare 2mila anni” : Renzo Piano, ospite domenica 30 settembre negli studi di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, ha parlato del crollo viadotto Morandi e della ricostruzione del nuovo ponte: “È una cosa terribile, spaventosa. Nel momento in cui crollano i ponti e si alzano i muri è un momento terribile per il Paese. Quello di Genova non è un ponte, ma è il ponte di Genova. Il nuovo ponte deve potersi costruire rapidamente, deve essere facile mantenerlo, deve ...

Juve - piano di crescita globale con vista sul 2024 : arriva un nuovo manager? : La Juve ha un nuovo piano di crescita con vista 2024. I bianconeri puntano a diventare uno dei primi 4-5 club al mondo

Ferrari - il 60% di auto sarà ibrido Arriva Purosangue. Il nuovo piano : Il nuovo amministratore delegato Luis Camilleri debutta a Maranello nel suo primo Capital Market Day, presentando il piano industriale al 2020 del Cavallino rampante Segui su affaritaliani.it

Ferrari - nuovo piano industriale : nel 2022 il 60% della gamma sarà ibrido : Le prime parole sono naturalmente per Sergio: tutti quelli che lo conoscevano hanno dei grandi ricordi su di lui e sui suoi anni in Ferrari. Costruiremo un futuro grande quanto il passato per Ferrari anche grazie al suo operato e noi gliene saremo eternamente grati. Il presidente John Elkann, al debutto nella sua nuova veste in occasione della presentazione del piano industriale Ferrari ha sottolineato come lo stesso senso di ambizione che per ...

Ferrari - nuovo piano industriale : nel 2022 il 60% della gamma sarà ibrida : Le prime parole sono naturalmente per Sergio: tutti quelli che lo conoscevano hanno dei grandi ricordi su di lui e sui suoi anni in Ferrari. Costruiremo un futuro grande quanto il passato per Ferrari anche grazie al suo operato e noi gliene saremo eternamente grati. Il presidente John Elkann, al debutto nella sua nuova veste in occasione della presentazione del piano industriale Ferrari ha sottolineato come lo stesso senso di ambizione che per ...