Il nuovo campione mondiale di Tetris è nato 18 anni dopo il gioco

MotoGp : Marquez di nuovo campione del mondo : ... approfittando di una caduta di Dovizioso che era secondo e che non può più raggiungerlo in classifica - Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la terza volta consecutiva, ...

Rally - Andreucci di nuovo campione italiano con la sua Peugeot 208 T16 : Se il mondo del motorsport fosse come quello del calcio, Paolo Andreucci già un anno fa si si sarebbe potuto cucire sulla tuta la prima stella. Alla chiusura della stagione 2017 ha, infatti, conquistato il suo 10° titolo nel Campionato italiano Rally, il settimo insieme a Peugeot, mentre nello scorso weekend ha ottenuto il sigillo numero undici arrivando terzo al Rally 2 Valli e portandosi a casa anche il titolo piloti del CIR 2018. Nessun ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Valentino Rossi risponde da campione. Yamaha di nuovo competitiva e il Dottore torna a far paura : La rinascita del Campione, il ruggito del leone ferito, la risposta del fenomeno indiscusso: Valentino Rossi batte un colpo nel momento più complicato della stagione e conquista una spettacolare seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domani sul tracciato di Buriram. Il Dottore si era più volte lamentato nei confronti della Yamaha, in crisi totale nel corso di questa ...

Ciclismo - tris di corse in Italia per Alejandro Valverde : il nuovo campione iridato subito in gara : Alejandro Valverde riprende a correre in Italia: il fresco campione iridato dopo il titolo conquistato nella prova in linea neppure una settimana fa ad Innsbruck, ritorna alle gare, e lo fa nel Bel Paese. L’iberico martedì prossimo sarà al via della Tre Valli Varesine (categoria 1.HC), mentre mercoledì prenderà parte alla Milano-Torino (stessa categoria). Dopo le due gare appartenenti allo Europe Tour, lo spagnolo sabato prossimo sarà al ...

Federica Pellegrini : un nuovo amore nella vita della campionessa : ... da qualche tempo Federica da qualche tempo ha messo un piede anche nel mondo dello spettacolo. Se in una puntata del Saturday Night inscenava una simpatica gag dove si mostrava in cerca di un lavoro ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Emozioni sul podio : Sagan incorona Valverde nuovo campione del mondo [VIDEO] : Peter Sagan premia personalmente Alejandro Valverde, nuovo campione del mondo: momenti di grande emozione sul podio di Innsbruck Trentasette anni e non sentirli. Alejando Valverde scrive un’altra pagina di storia del Ciclismo e arricchisce la sua carriera, già piena di soddisfazioni, con una gioia grandissima. Al termine di una gara estenuante, lo spagnolo si è laureato campione del mondo, vicendo la prova il linea maschile dei ...

DIRETTA SBK 2018 / Superbike : Jonathan Rea ha vinto gara-1 ed è di nuovo campione del Mondo! (Gp Francia) : DIRETTA Sbk 2018, info streaming video e tv di Superpole e gara 1 sulla pista di Magny Cours. Secondo appuntamento della Superbike per il Gp di Francia 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 13:28:00 GMT)

Mondiali ciclismo 2018 – Hirschi è il nuovo campione del mondo under 23 - sul podio anche Lambrecht e Hanninen : Il corridore svizzero taglia per primo il traguardo di Innsbruck, precedendo di qualche secondo Lambrecht e Hanninen La prova in linea maschile under 23 incorona Marc Hirschi, che si laurea campione del mondo al termine di una prestazione perfetta. Lo svizzero taglia per primo il traguardo di Innsbruck, inventandosi negli ultimi chilometri lo scatto decisivo che gli permette di mettersi al collo un preziosissimo oro. La medaglia ...

Ciclismo - Rohan Dennis nuovo campione del Mondo a crono : L’atteso confronto ravvicinato tra Tom Dumoulin e Rohan Dennis nella cronometro dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck [VIDEO] ha dato un verdetto senza appelli. Forse logorato da una stagione lunga ed intensa Dumoulin non ha retto al ritmo indiavolato dell'australiano, che ha pianificato la sua seconda parte di stagione attorno a questo obiettivo. Dennis fin dalle prime fasi è passato al comando ed ha continuato a guadagnare anche sulla salita ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Dennis nuovo campione del mondo a cronometro : “il primo ringraziamento è per mia moglie” : Le parole di Rohan Dennis dopo la vittoria dell’oro iridato nella cronometro individuale dei Mondiali di Innsbruck 2018 Sono terminate, con la cronometro individuale maschile elite, le sfide contro il tempo ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018. Rohan Dennis è il nuovo campione del mondo: l’australiano ha spodestato Tom Dumoulin, diventando il nuovo campione del mondo col crono di 1.03.02.57. Una vittoria speciale per ...

Rohan Dennis nuovo campione mondiale a cronometro : E lo ha fatto, l'australiano che corre per la BMC e che è anche il primatista del mondo dell'ora. Deluso il campione iridato uscente. Tom Dumoulin dopo una stagione molto impegnativa era alla ricerca ...

Motocross - GP Olanda 2018 : Jeffrey Herlings domina gara-1 ed è il nuovo campione del mondo della MXGP : Mancava solamente la matematica, ed è ampiamente arrivata: Jeffrey Herlings (KTM) è il nuovo campione del mondo della classe MXGP. L’olandese, infatti, ha vinto, o per meglio dire dominato, la prima manche della sua gara di casa sulla sabbia di Assen, rifilando quasi 40 secondi a Tony Cairoli (KTM) che, a questo punto, cede lo scettro della classe regina al suo giovane rivale. Come detto, gara-1 non ha avuto storia, con il terzo ...

Canelo Alvarez è il nuovo campione mondiale dei pesi medi : Nella notte ha battuto ai punti il kazako Gennady Golovkin in uno degli incontri più attesi dell'anno, ma anche questa volta ci sono state polemiche The post Canelo Alvarez è il nuovo campione mondiale dei pesi medi appeared first on Il Post.

