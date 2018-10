Il midseason finale di Shameless 9 lascia Fiona in crisi dopo l’addio di Cameron Monaghan

optimaitalia

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il pubblico è giunto al capolinea di questa prima parte di9. Quello andato in onda qualche ora fa negli Usa era ildella stagione e sicuramente i fan apprezzeranno il fatto di poter metabolizzare fino a gennaio l'assenza die il vortice dentro cui è caduta.Fino a quanto la bella Gallagher non ha avuto niente di concreto, il dolore sembrava quasi malleabile e gestibile ma fare un tonfoaver assaporato la possibilità di cambiare vita e voltare pagina, in amore e negli affari, è ancora più dura per lei. La ritroviamo nel bagno di casa suatutto quello che è successo nell'episodio della scorsa settimana, pronta a leccarsi le ferite e rendendosi conto che non era con la sua famiglia quando Ian è tornato in prigione.Per adesso non le resta che piangere e rimettersi in piedi anche se, ancora una volta, sembra essere Ford ...