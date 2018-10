Il maltempo mette in ginocchio campagne e città | Consorzi di bonifica | pronti migliaia di

maltempo - donna dispersa nel Cagliaritano : cercava di mettersi in salvo con la famiglia. A rischio una diga : Cinque strade principali chiuse. Decine di interventi nella notte, salvati due dispersi. Ieri il crollo sulla 195, spezzata in due. Nel Cixerri dieci anni fa morirono 4 persone per un alluvione. 57 persone evacuate

