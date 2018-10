Il made in Italy perde un altro pezzo | ceduta la Magneti Marelli

Monge bussa al mercato cinese «Il nostro cibo made in Italy piace di più anche a cani e gatti» : View Larger Image Monge bussa al mercato cinese «Il nostro cibo Made in Italy piace di più anche a cani e gatti» Qual è l'andamento del mercato del pet food? «Continua a crescere, con leggere punte ...

made in Italy : tradizione e modernità conquistano i mercati esteri : Motivo di orgoglio per le aziende italiane che possono fregiarsi di questa etichetta, l"espressione "Made in Italy" è per moltissime persone un simbolo chiaro e tangibile della creatività e dell"alta qualità italiana. Prodotti realizzati con cura nei minimi dettagli, dallo stile in grado non solo di essere al passo con i tempi ma addirittura di dettare i nuovi trend, sono la massima espressione della maestria artigianale d"Italia nel mondo.Ed è ...

La ricetta coreana per il made in Italy : Produrre non basta più. Secondo LG, l'innovazione resta l'unica strada per battere la concorrenza. Anche quella cinese

Festa del Cinema di Roma - un party per i 15 anni delle Winx - le fatine 'made in Italy' che hanno conquistato il Mondo : Un'ondata di colore ed allegria, che ha coinvolto le decine di piccoli in un magico red carpet danzato. Alice nella Città celebra i 15 anni delle Winx, le fate ideate da Iginio Straffi nel 2004, ...

made in Italy - Coldiretti : la metà degli italiani favorevole ai dazi : Quasi la metà degli italiani (45%) è favorevole all’introduzione dei dazi per difendere il Made in Italy a tavola rispetto ai rischi legati al commercio internazionale. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixe’ su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, che vede prevalere i cittadini tentati dal ricorso a misure ...

Coldiretti : per 2 italiani su 3 le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggiano il made in Italy : Due italiani su tre (63 per cento) ritengono che le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggino il Made in Italy a tavola, mentre solo il 10% crede che l’agroalimentare tricolore stia beneficiando delle scelte comunitarie. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixè su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, dal ...

Addio a Wanda Ferragamo - 97 anni - grande imprenditrice del made in Italy : Addio a Wanda Miletti Ferragamo, vedova dal 1960 di Salvatore Ferragamo, il calzolaio italiano che conquistò Hollywood e che dal nulla creò un impero del lusso con la maison fiorentina, simbolo dell'...

Addio a Wanda Ferragamo - signora del made in Italy : fu una delle prime imprenditrici italiane : Lutto nel mondo della moda: Wanda Milletti Ferragamo, vedova di Salvatore Ferragamo, è morta nel pomeriggio a 96 anni. Il presidente onorario della Ferragamo Spa si è spenta a Fiesole, in provincia di Firenze. ...

morta Wanda Ferragamo - la signora del made in Italy : Wanda Ferragamo attualmente era Presidente onorario di un gruppo che, oggi, conta 4mila dipendenti e 630 punti vendita in tutto il mondo.

E' morta Wanda Ferragamo - la signora del made in Italy : La vedova dello stilista Salvatore Ferragamo si è spenta a 97 anni nella sua casa di Fiesole. Una vita ricca di...

È morta Wanda Ferragamo - la signora del made in Italy : Se n'è andata alle tre del pomeriggio, nella sua casa di Fiesole. Eppure, Wanda Ferragamo Miletti, moglie di Salvatore Ferragamo, il celebre stilista che trasformò le scarpe in un piccolo gioiello, aveva lavorato fino a qualche giorno fa a Palazzo Spini Feroni. È morta in un caldo pomeriggio autunnale, a quasi 97 anni, circondata dalla sua famiglia. Che aveva cresciuto da sola.Natain provincia di Avellino, era figlia di un medico di Bonito. Era ...

Lutto nel mondo della moda : Morta Wanda Ferragamo - la signora del made in Italy : aveva 96 anni : Moglie del fondatore della maison di moda, Salvatore, di cui era rimasta vedova nel 1960 con sei figli. Si è spenta nel pomeriggio nella sua casa di Fiesole, contornata da tutti i suoi cari. Fino a poche settimane fa era a lavorare nei suoi uffici a Palazzo Feroni.Continua a leggere

made in Italy : Fassa Bortolo acquista in Spagna azienda leader produzione gesso (2) : (AdnKronos) - “In pochi giorni abbiamo concluso una operazione che salva dal fallimento uno stabilimento storico nel settore, -spiega Paolo Fassa, Presidente dell’omonimo gruppo-. Ho già incontrato i dipendenti rimasti in azienda, allo stato attuale solo sedici, per rassicurarli sul futuro e ho esor

made in Italy : Fassa Bortolo acquista in Spagna azienda leader produzione gesso : Treviso, 19 ott. (AdnKronos) - Fassa Bortolo punta ai mercati esteri e con una trattativa lampo conclusasi negli ultimi giorni, acquisisce uno storico stabilimento in Spagna a Vera nella regione dell’Andalusia. Prima della grande crisi edilizia che travolse il paese iberico nel 2008, era leader nell