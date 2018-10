Il ' Love Tour' da sold out dei Thegiornalisti è partito da Torino

Thegiornalisti - al via il 'Love Tour 2018' nei palasport : SCALETTA / VIDEO : La serie di concerti, che ha debuttato all'Arena di Vigevano, terrà impegnato il trio romano guidato da Tommaso Paradiso nei principali palazzetti dello sport italiani fino alla fine di novembre, per ...

Beach volley - World Tour Bandar-e Anzali 2019 : Monduzzi/Basti sconfitti al debutto in Iran. Sfida agli sLoveni per gli ottavi : Subito una netta sconfitta per la coppia italiana composta da Emanuele Monduzzi e Antonio Basti nella semifinale del girone preliminare del main draw al torneo 1 Stella di Bandar-e Anzali in Iran. La coppia italiana è stata superata nettamente 2-0 (21-7, 21-9) da una delle coppie più attese del torneo, i kazaki Sidorenko /Dyachenko che sono già al secondo turno. Per superare lo scoglio e avanzare nel torneo agli ottavi di finale, ora gli azzurri ...

Beach volley - World Tour 2019 Bandar-e Anzali. Monduzzi/Basti sconfitti al debutto in Iran. Sfida agli sLoveni per gli ottavi : Subito una netta sconfitta per la coppia italiana composta da Emanuele Monduzzi e Antonio Basti nella semifinale del girone preliminare del main draw al torneo 1 Stella di Bandar-e Anzali in Iran. La coppia italiana è stata superata nettamente 2-0 (21-7, 21-9) da una delle coppie più attese del torneo, i kazaki Sidorenko /Dyachenko che sono già al secondo turno. Per superare lo scoglio e avanzare nel torneo agli ottavi di finale, ora gli azzurri ...

Dark Polo Gang : ecco le date dell’instor tour del nuovo album “Trap Lovers” : Dai un'occhiata al calendario The post Dark Polo Gang: ecco le date dell’instor tour del nuovo album “Trap Lovers” appeared first on News Mtv Italia.

L’instore tour della Dark Polo Gang per Trap Lovers - da Milano e Roma a Perugia : L'instore tour della Dark Polo Gang parte da Milano il 28 settembre, giorno del rilascio del nuovo album, Trap Lovers, che vede la nuova formazione a tre elementi. La Dark Polo Gang è composta ad oggi da Wayne Santana, Tony Effe e Dark Pyrex che sul nuovo album hanno lavorato per la prima volta insieme a tutte le canzoni contenute nel progetto. Anticipato dal singolo British, Trap Lovers sarà disponibile nei negozi e in digitale tra ...

Il 21 settembre Thegiornalisti pubblicano l’album “Love” e a ottobre vanno in tour : Milano. “Non sono moralista ma credo nell’educazione comportamentale e sentimentale, un principio che mi è molto a cuore, come i

Dal 21 settembre Shel Shapiro e Maurizio Vandelli in “Love and peace” disco e tour : Milano. “Vogliamo riprenderci il nostro passato e stabilire chi siamo oggi: abbiamo voglia di dire parole emozionanti per fare emozionare”.

THE GIORNALISTI/ Video - con il nuovo singolo “New York” si preparano al “Love tour” (Wind Summer Festival) : I TheGIORNALISTI e il loro leader, Tommaso Paradiso, saranno protagonisti nella gran serata finale dei Wind Summer Festival. Il loro nuovo singolo si intitola New York(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:42:00 GMT)

Thegiornalisti : svelate la date dell’instore tour di “Love” : Il nuovo album in uscita il 21 settembre The post Thegiornalisti: svelate la date dell’instore tour di “Love” appeared first on News Mtv Italia.

Instore tour dei Thegiornalisti per Love - date e città dei firmacopie per il nuovo album : come incontrare la band : Prima dei concerti nei palazzetti, arriva l'Instore tour dei Thegiornalisti per Love, il nuovo album di inediti in uscita il 21 settembre su etichetta Carosello Records. Tommaso Paradiso, Marco Antonio "Rissa" Musella e Marco Primavera incontreranno il pubblico per i classici "firmacopie" nei negozi delle principali città italiane, eventi durante i quali autografare le prime copie vendute del loro nuovo album, in attesa di promuoverlo col ...

BTS : ecco la scaletta del Love Yourself World Tour : Ce n'è per tutti i gusti The post BTS: ecco la scaletta del Love Yourself World Tour appeared first on News Mtv Italia.

Beach volley - World Tour 2018/19 Siofok. Di Francia e SLovenia il primo sigillo della nuova stagione : Siamo appena a due terzi di 2018 ma per il Beach volley siamo già nel 2019 e quindi nella finestra di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. La nuova annata è iniziata in periferia, a Siofok, cittadina turistica dell’Ungheria che lo scorso anno ospitò un satellite Cev e quest’anno per la prima volta è stata teatro di un torneo 1 Stella del World Tour. Slovenia in campo femminile e Francia in campo maschile sono le prime nazioni a ...

Golf - PGA Tour 2018 : rivoluzione nel terzo giro del The Northern Trust. Koepka e Lovemark scivolano indietro - DeChambeau ne approfitta e va in fuga : Classifica rivoluzionata al termine del terzo giro del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. A guidare la leaderboard ora c’è lo statunitense Bryson DeChambeau, autore di un round sensazionale in 63 colpi, che gli ha consentito di spiccare il volo e di ergersi in vetta a quota -16 con 4 lunghezze di vantaggio sul ...