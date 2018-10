elle

: Il latte di mandorla è l'alternativa ok? Non proprio: tutta la verità sull’alimentazione sostenibile (+ falsi miti) - fpincio : Il latte di mandorla è l'alternativa ok? Non proprio: tutta la verità sull’alimentazione sostenibile (+ falsi miti) - RicetteDiVitto : Granita siciliana alle mandorle - Versione con latte di mandorla - Teen_Age_Riot__ : Ho voglia di andare in sicilia e bere latte di mandorla -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Così abbiamo imparato a leggere le etichette dei cibi sia per evitare gli allergeni che per assicurarci che non arrivino dall'altra parte del mondo, inquinando tremendamente.