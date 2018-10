lastampa

: Il Lambrusco in tazza esalta tortelli e gnocco - StampaTorino : Il Lambrusco in tazza esalta tortelli e gnocco -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Bere il vino in unapuò sembrare esotico, ma non è. Si tratta di un retaggio emiliano che vuole ilnovello servito in piccole grezze scodelle. Non per nulla, la via Emilia che fa tappa ...