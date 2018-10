Il Gruppo FCA vende Magneti Marelli ai Giapponesi

Gruppo FCA - Accordo per cedere la Magneti Marelli per 6 - 2 miliardi : Il Gruppo FCA ha siglato un Accordo definitivo per cedere la Magneti Marelli alla Calsonic Kansei, azienda giapponese di componentistica di proprietà del fondo statunitense di private equity KKR. La cessione, dal controvalore di 6,2 miliardi di euro, pone fine a diversi mesi di trattative sempre sul punto di saltare a causa soprattutto delle divergenze sulla valutazione dell'azienda di Corbetta (Milano).Nasce un colosso della ...

Gruppo FCA - Manley definisce la squadra : Gorlier a capo dell'area Emea : Dopo diverse settimane di indiscrezioni, il Gruppo FCA ha ufficializzato la nomina di Pietro Gorlier quale nuovo responsabile dell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) in sostituzione del dimissionario Alfredo Altavilla. La nomina rientra in una più ampia riorganizzazione delle prime file del management voluta dall'amministratore delegato Mike Manley e svelata all'interno di una lettera inviata ai dipendenti. Gorlier non lascerà ...

Gruppo FCA - Tiger Global supera il 3% del capitale : Un importante hedge fund statunitense ha deciso di "scommettere" 870 milioni di euro (più di 1 miliardo di dollari) su FCA e quindi di aumentare la sua partecipazione nel capitale del Gruppo italo-statunitense. Si tratta, in particolare, della Tiger Global Management, società di investimenti promossa da Chase Coleman, finanziere considerato uno dei discepoli di Julian Robertson, il pioniere dell'industria americana dei fondi ...

Gruppo FCA - A fine settembre la nuova organizzazione di Manley : Finora, Mike Manley, nuovo ceo del Gruppo FCA dopo la scomparsa improvvisa di Sergio Marchionne, ha parlato ben poco delle sue intenzioni come numero uno operativo del Gruppo FCA, ma tra poche settimane rivelerà le sue decisioni, tra cui, probabilmente, latteso successore di Alfredo Altavilla alla guida dellarea Emea. "Mike Manley ha lavorato con il suo team nelle ultime settimane e a fine settembre annuncerà la nuova organizzazione", ...

Fca - Elkann : Manley in linea con Marchionne - Gruppo indipendente : Amsterdam, 7 set., askanews, - Il nuovo amministratore delegato di Fca, Mike Manley, garantirà la continuità con l'azione dell'ex numero uno Sergio Marchionne. Lo ha assicurato il presidente John ...

Gruppo FCA - Rinnovata per cinque giorni la Price Marathon : Il Gruppo FCA rilancia la Price Marathon, l'iniziativa che prevede sconti esclusivi per un periodo estremamente limitato. A seguito dell'ottimo riscontro di pubblico della precedente edizione, durata solo 48 ore, in tutte le concessionarie italiane saranno disponibili vetture in pronta consegna con promozioni che permetteranno di risparmiare fino a 10 mila euro. La Price Marathon durerà soltanto cinque giorni, dal 24 al 29 agosto.Tutti i brand. ...

Gruppo FCA - In trattative per cedere Magneti Marelli al fondo KKR : La società di investimenti statunitense Kkr & Co. sarebbe in trattative per acquisire la Magneti Marelli, il produttore di componentistica del Gruppo FCA con sede a Corbetta, in provincia di Milano. A riferirlo è il Wall Street Journal, che non fornisce, però, altri dettagli sullo stato di avanzamento dei negoziati.Acquisto tramite Calsonic Kansei. La società statunitense, una delle maggiori al mondo nel settore del private equity, ...