Il grande bluff di Steve Bannon

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L'ex ideologo di Donald Trump,, che è stato il regista della vittoria presidenziale americana rimettendo in auge la vecchia parola d'ordine America First, si aggira per l'Europa tentando di ripetere il successo con i neo-populisti del Vecchio continente.Il suo obiettivo, oggi, è di divenire il puparo di Matteo Salvini e dei suoi alleati europei, da Viktor Orbàn a Marine Le Pen, collegandoli nella comune strategia dell'"internazionale nera" denominata "The Movement" (paradossalmente, lo stesso termine usato dalle nuove sinistre americane negli anni Sessanta).Dopo essere stato allontanato dalla Casa Bianca perché due narcisisti megalomani non potevano convivere sotto lo stesso tetto, l'ideologo nativista enuncia ora i cardini intorno a cui dovrebbero raggrupparsi i movimenti analoghi in giro per l'Europa.Il suo obiettivo è conquistare la ...