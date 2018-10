Il governo si prepara alla bocciatura di Bruxelles Cena Conte-Di Maio-Salvini

Dossier europeo : il governo si prepara ad affrontare il dibattito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giappone : il governo si prepara all’eruzione del Monte Fuji : Una commissione governativa sta elaborando i piani di emergenza per l’area metropolitana di Tokyo in caso di eruzione del Monte Fuji. Il vulcano (la vetta più alta del Giappone, con i suoi 3.776 metri), dista circa circa 100 km dal centro della capitale: è un vulcano attivo che in passato ha generato numerose eruzioni di grande rilevanza. Le nubi di cenere emesse nell’atmosfera dal risveglio del vulcano rischierebbero di gettare nel ...

Cosa ci sarà nel 'decretone' che il governo ha preparato per Genova - e non solo - : Il 'decretone' legge Genova sul ponte Morandi crollato il 14 agosto sarà approvato il 14 settembre in Consiglio dei ministri e ci sarà l'affidamento diretto dei lavori a Fincantieri. Nel provvedimento ...

Tim - Vivendi prepara il contro-golpe e de Puyfontaine cerca sponde nel governo : Quello di Tim sarà un autunno caldissimo. La battaglia senza esclusione di colpi tra il fondo statunitense Elliott " che a maggio scorso si è insediato sulla tolda di comando " e i francesi di Vivendi ...

Con Autostrade il contratto è stato preparato dal governo o dal Madoff dei Parioli? : Gianfranco Lande, detto il Madoff dei Parioli, ha fregato un sacco di gente. Broker di provata esperienza ha fatto evaporare circa 300 milioni di euro. Prometteva a una clientela affezionata e selezionata dal 6 al 20 per cento di interessi sui conti aperti presso la sua società. Lo stato italiano, nella convenzione con Autostrade, si è posto nel mezzo: ha garantito all’investitore (sic!) una remunerazione fissa mai al di sotto del 10 per cento ...

Pensioni flessibili in LdB2019 : il governo si prepara allo scontro con l'UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 agosto 2018 vedono arrivare una dura presa di posizione da parte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio in merito allo scontro che si profila all'orizzonte con l'Unione Europea riguardo le riforme promesse in campagna elettorale. In particolare, il vero terreno di scontro sara' la legge di bilancio 2019, in discussione nel prossimo autunno. Nel frattempo dalle analisi di stampa giornalistica emerge la ...

Fusaro : ‘Preparatevi. Faranno cadere il governo’ Ecco cosa succederà : Fusaro: ‘Preparatevi. Faranno cadere il governo’ Ecco cosa succederà Preparatevi. Faranno di tutto per far cadere il governo nazionale-popolare odiato… L'articolo Fusaro: ‘Preparatevi. Faranno cadere il governo’ Ecco cosa succederà proviene da Essere-Informati.it.

governo rassicura su impegno calo debito. Intanto Tria prepara viaggio in Cina per attirare interesse sui Btp : Il Governo cerca di tamponare le tensioni sui Btp. In un vertice telefonico tenutosi ieri tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria . I quattro hanno concordato un'unione d'intenti per il perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo con la stabilità delle finanze pubbliche ed in particolare la ...