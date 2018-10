Il governo inglese pianifica di vietare l’uso di buste di plastica | cannucce e

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Ilstando di bandire dal commercio, cotton-fioc edi. La proposta arriva dal politico conservatore Michael Gove.Come riporta il Guardian, Gove, che nelricopre il ruolo di sottosegretario all'ambiente, ha lanciato la proposta di ridurre al minimo l'uso dellanel Regno Unito. Propriorappresentano l'85% dellausata in tutta la Nazione, causando inquinamento e danni all'ambiente. In particolare, si calcola che la maggior parte dei cotton-fioc usati vengano buttati nello sciacquone del water, disperdendosi in mare e causando così gravi danni per l'ambiente.Il divieto dovrebbe entrare in vigore tra il 2019 e il 2020. "I nostri preziosi oceani hanno bisogno di protezione dai danni devastanti provocati dalla. Anche adesso raccomando a bar, ristoranti e negozi di eliminare il prima ...