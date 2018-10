Il docu-film This is Maneskin al cinema il 24 ottobre | tutte le sale e i biglietti in

Film documentario su Piero Guccione : oggi a Scicli : oggi, lunedi' 8 ottobre, alle ore 20,30, al Cinema Teatro italia di Scicli si terra' la proiezione del Film-documentario Piero Guccione

Roma invita alla Festa del cinema tre film documentari "per non dimenticare" : A 80 anni dalle leggi razziali e a 75 dalla deportazione degli ebrei Romani nella rassegna, 18-28 ottobre, una sezione speciale per i film di memoria Anteprima Con un omaggio al regista francese ...

"La Mano nera" - storie di coraggio in un docufilm : Il regista Ambrogio Crespi e il giornalista Giuseppe Gallinella hanno deciso di raccontare storie di coraggio in un docufilm, "La Mano Nera". Lo faranno con uno stile giornalistico già mostrato da Crespi in Spes Contra Spem, presentato alla 73^ edizione de La Biennale di Venezia e al Festival del Cinema di Roma. Ad accompagnare i protagonisti saranno i giornalisti Luca Telese e Sandro Ruotolo.Racconteranno quello che hanno subito e ...

Sicilia. Ostruzionismo per il film documento “Franchitto – Io non ho paura” : Ostruzionismo in Sicilia contro il film “Franchitto – Io non ho paura” di cui è autore Franco Arcoraci. “Questo film non

Il docufilm sugli Afterhours in anteprima alla Festa del cinema di Roma : info biglietti in prevendita : Il docufilm sugli Afterhours racconta 30 anni di musica raccolti in un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago. Questo sarà il contenuto del prossimo film che sarà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, con biglietti in prevendita a partire dalle 9 del 12 ottobre. Noi siamo Afterhours conta sulla regia di Giorgio Testi e si prefigge l'obiettivo di raccontare non solo 30 anni di musica, ma anche l'abbraccio dei tanti fan ...

Ecco perché il film su Papa Francesco di Wim Wender è molto più che un documentario : Arriva al cinema Papa Francesco – Un uomo di parola, il film di Wim Wenders che più che un documentario biografico relativo alla sua figura, vuole essere un viaggio personale in compagnia di Papa Francesco. Gli ideali del Papa ed il suo messaggio sono centrali in questo documentario, che si prefigge di presentare la sua opera di riforma e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale. Il film si basa visivamente e ...

Steve Jobs : la vita e le visioni nei film e nei documentari a 7 anni dalla morte - : ... , oltre ad essere uno dei primissimi film su Steve Jobs, vede nei panni di Jobs Ashton Kutcher, attore celebre in USA e nel mondo per avvenenza fisica e per la lunga storia sentimentale con Demi ...

Maneskin - ecco il nuovo album 'Il ballo della vita' e un docufilm sulla loro carriera : Disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes 'Il ballo della vita', l'attesissimo nuovo album dei Måneskin, in uscita in fisico e digitale venerdì 26 ottobre 2018. Il nuovo disco, il ...

Maneskin - “Il ballo della vita”/ Il nuovo album e il docu-film al cinema : ecco la tracklist e la data d’uscita : Il primo album ufficiale dei Maneskin, oltre ad avere un titolo ha anche la sua bella data di uscita. "Il ballo della vita" sarà pubblicato il prossimo 26 ottobre.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:45:00 GMT)

Il calciatore invisibile - il trailer del docufilm sull’omosessualità nel calcio : Negli ultimi due decenni sono stati molti i passi in avanti compiuti dalla comunità omosessuale in tema di diritti e parità di genere ma le conquiste non sono ancora finite, anzi. Certo tante personaggi gay/lesbiche, famose e non, non hanno più paura a dichiararsi, così come i media che dedicano loro lo spazio che meritano, eppure resistono settori ancora impenetrabili. Pensiamo allo sport, dove nel corso del tempo nuotatori, tenniste, ...

Il docu-film This is Maneskin al cinema ad ottobre prima de Il ballo della vita con performance in diretta : info e trailer : Il docu-film This is Maneskin arriva al cinema ad ottobre per un giorno solo. Si tratta di un documentario sulla band di X Factor, seconda classificata nella scorsa edizione del talent show di Sky Uno, attualmente a lavoro sul nuovo disco di inediti, il primo della sua carriera. Il gruppo - guidato da Damiano - non ha trionfato per un soffio nel talent show dello scorso anno ma ha rilasciato l'ep Chosen, certificato disco di platino. Live ...

Dall’omicidio Regeni all’arresto dei giornalisti - su Sky un docu-film racconta come è cambiato l’Egitto con Al-Sisi : Da quando Abdel-Fattah Al-Sisi è salito al potere nel 2013, in Egitto arresti, torture e sparizioni forzate hanno raggiunto livelli senza precedenti. Partendo dall’assassinio di Giulio Regeni, giovane ricercatore dell’Università di Cambridge al Cairo, il docu-film “Our Man In Cairo – Il Nostro Uomo Al Cairo”, in onda domenica 30 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile suSky On Demandper il ciclo “Il racconto del reale”, ...

