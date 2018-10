Il delirio di Beppe Grillo sull’autismo | ecco che cos’è la sindrome di Asperger derisa

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) I poteri del Capo dello Stato, le agenzie di rating, il Partito Democratico: la pseudo comicità di, della quale c’è chi ride ma soprattutto c’è chi piange, non ha risparmiato nessuno, nemmeno chi soffre di autismo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, durante il suo intervento alla kermesse tenutasi nel weekend a Roma, ha tirato in ballo anche le persone affette da autismo e in particolare dalladi, sollevando un polverone di polemiche. “Chi siamo? Siamo pieni di malattie nevrotiche, siamo pieni di autistici, l’autismo è la malattia del secolo – ha detto il garante grillino – L’autismo non lo riconosci, per esempio è ladi Aspenghen (sic)“. “C’è pieno di questi filosofi in televisione che hanno ladi– ha spiegato l’ex comico -, che è quelladi ...