PONTE MORANDI - Decreto Genova VERSO IL RUSH FINALE/ Ultime notizie : scontro Toti-Toninelli su ricostruzione : PONTE MORANDI, DECRETO GENOVA: VERSO il RUSH FINALE. L'esame del testo VERSO la Camera, oggi l'incontro tra Bucci e Cantone su rischio infiltrazioni mafiose nei cantieri.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:01:00 GMT)

Decreto Genova - dopo gli idrocarburi anche la diossina nei fanghi sui terreni agricoli : Oggi alla Camera dei Deputati (in Commissione Ambiente) tenteranno di far passare una norma pericolosa che consentirà di spandere nei terreni fanghi con elevatissime concentrazioni di diossina. dopo gli idrocarburi nel Decreto Genova, ci infilano anche la diossina. Proprio così. La cosa è stata già segnalata dai Verdi. Ma occorre ritornarci perché l’allarme è più che fondato alla luce del disastro ambientale avvenuto a Taranto a causa ...

Il Decreto Genova arriva al rush finale : Domani partirà l’iter per la conversione in legge: 600 emendamenti. Toninelli: «L’opera avrà il sigillo dello Stato». Toti replica: «Proclami sovietici»

Terremoto - Morgoni boccia il Governo : «Nel Decreto Genova il nulla» : Hanno piegato il Terremoto a ragioni di convenienza politica. Se si vuole dare voce alle autonomie locali questo è un passo indietro». Terzo punto le misure economiche. «Avevamo proposto tra le ...

Slow Food Italia : «Decreto Genova - la norma sui fanghi mette a rischio la tutela del suolo» : «Lo spargimento di fanghi industriali sui terreni agricoli non ha nessun fondamento né nella tradizione agricola, né nella cultura rurale. Slow Food da anni lavora affinché le pratiche agroecologiche si diffondano sempre più capillarmente e pertanto auspica che il governo possa a breve intervenire per disciplinare la materia ponendo rimedio a quanto introdotto in maniera impropria nel “decreto Genova”»: così Giuseppe Orefice, a nome del comitato ...

Quella manina che ha aumentato i limiti sulla concentrazione di idrocarburi nel Decreto Genova : Quante manine ci sono in questo Governo? Oltre a Quella sabotatrice del Dl fiscale ce n'è forse stata un'altra che ha "inquinato" il contenuto del decreto Genova?Quel che appare chiaro è che il Governo del cambiamento non ha, per il momento, cambiato alcune brutte abitudini della politica italiana, come Quella di inserire, in modo subdolo, nei Decreti riguardanti una certa materia, altre norme che poco hanno a che fare con ...

Decreto fiscale - dalla rottamazione ter al fondo per il porto di Genova. Cosa contiene la norma oltre alla “manina” : Condono fino a 100mila euro “per singola imposta e per periodo di imposta e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato” pagando il 20% del non dichiarato, in 5 anni, senza sanzioni e more. Con tanto di giallo sulla manina che ha inserito l’impunibilità per gli evasori. rottamazione ter, stralcio dei debiti fino a mille euro per “ripulire” i conti pubblici, sconti per chiudere le controversie tributarie in funzione del ...

RICOSTRUZIONE PONTE MORANDI : M5S - “AUTOSTRADE NON CI SARÀ”/ Ultime notizie - Decreto Genova in Parlamento : PONTE Genova, Autostrade potrà demolire il MORANDI: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Decreto Genova - dalla Regione Abruzzo forte opposizione contro scippo soldi Masterplan : L'Aquila - Parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, amministratori e cittadini abruzzesi hanno risposto all'invito rivolto nei giorni scorsi dal Presidente della Regione, Giovanni Lolli, rendendo gremita, questa mattina, la sala Auditorium di Palazzo Silone, per manifestare la loro attenzione su quello che è ormai conosciuto come il caso "Masterplan Abruzzo – messa in sicurezza A24 e A25". All'ordine del giorno ...

Decreto Genova - edifici abusivi e fanghi tossici. Anche al nuovo governo non importa dell’ambiente : Devo ammettere che io ero uno di quelli che credevano che, da un punto di vista ambientale e territoriale, con questo governo le cose sarebbero migliorate. Mi rendevo conto che partner del M5s era quella Lega che governa nelle due regioni con maggior consumo di suolo in Italia, che tutela i cacciatori e quant’altro, ma auspicavo una sorta di folgorazione sulla via di Damasco o, molto più prosaicamente, un accordo di governo sul tema. Dai segnali ...

Decreto Genova - fanghi con idrocarburi in agricoltura. Un esperimento chimico sui cittadini : Il Governo ha inserito nel Decreto Genova un articolo che nulla ha a che fare con Genova. È l’articolo 41 del dl 28 settembre 2018 n. 109. Tale articolo autorizza a spandere fanghi con idrocarburi nei campi, suscitando le reazioni di chi teme che questa norma possa costituire un pericolo per la salute, essendo alcuni idrocarburi cancerogeni. Sulla questione dei fanghi con idrocarburi utilizzabili in agricoltura si sta ripetendo pari pari ...