Il comfort di Nuova C4 CACTUS sulle strade di Roma

Stulle piste con stile e comfort grazie all’abbigliamento Head : presentata la nuova collezione Winter 2018-2019 : Il marchio d’abbigliamento Head presenta la nuova collezione Winter 2018-2019, creata in ogni dettaglio da sciatori per sciatori L’inverno è alle porte e Head, produttore leader mondiale di attrezzature sportive e abbigliamento premium, per questa stagione porta sulle piste colori sgargianti e fantasie unconventional con la collezione Winter 2018-2019, creata in ogni dettaglio da sciatori per sciatori. Impermeabilità, traspirabilità ...