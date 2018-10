Il capoeconomista di Moody' s | Manovra italiana controproducente Si facciano

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Aveva già definito laun errore, un gioco d'azzardo sulla salute dei conti del nostro Paese. Dopo il declassamento dell'Italia fatto dall'agenzia di rating di cui è capo economista, Mark Zandi torna sull'argomento e spiega a La Stampa perché le misure pensate dal governo Lega-M5s saranno dannose per l'economia del Paese, soprattutto nel lungo periodo. Assicura che la sua agenzia,'s Analitycs, non ha fini politici e lancia un monito: "Qualunque suggerimento che l'Italia voglia uscire dall'Euro sarebbe".I mercati non hanno ordito alcun complotto contro l'Italia, e Zandi tiene a precisarlo:La realtà è molto semplice da capire. Gli investitori prestano i loro risparmi all'Italia, e vogliono essere ripagati. Ora temono di non rivedere più i loro soldi, e quindi vanno altrove, o chiedono maggiori compensazioni ...