Il capo dello Stato ha troppi poteri Grillo all' attacco | ma il M5S lo scarica

Beppe Grillo : 'Togliamo i poteri al capo dello Stato - Salvini? Un politico leale' : Il M5S suona la carica e lo fa dal Circo Massimo [VIDEO], nel corso della partecipatissima kermesse 'Italia a 5 Stelle'. Un bagno di folla per i leader pentastellati in versione istituzionale. In tal senso Luigi Di Maio parla in maniera concreta di quanto fatto al governo, ma anche dei prossimi appuntamenti elettorali ad iniziare da quello per le Europee del prossimo anno. Chi invece rompe gli argini, ma non potrebbe essere altrimenti, è il guru ...

Grillo : "Dovremmo togliere poteri al capo dello Stato" | E difende Salvini : almeno è leale : "Un Capo dello Stato che presiede il Csm, Capo delle forze armate non è più in sintonia col nostro modo di pensare". Lo afferma Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle parlando della vicenda in cui è stato accusato di vilipendio. E sul leader della Lega: mantiene la parola data, in politica è un miracolo

Grillo show a Roma : 'Serve riforma poteri del capo dello Stato'. M5s : 'Non è nel contratto - fiducia in Mattarella' : La precisazione dopo il discorso del Garante M5s dal palco del Circo Massimo. 'Giù le mani dal Colle' ribatte a distanza anche il segretario Pd Martina. Conte: 'Avanti fino al 2023 per cambiare il ...

Martina a Grillo : giù le mani dal capo dello Stato. FI : 'Mattarella una garanzia' : Mattarella è una garanzia per tutti in questa fase politica e quelle di oggi di Grillo sono parole pericolose sul capo dello Stato. Noi siamo e saremo sempre un'opposizione attenta alle fondamenta ...

