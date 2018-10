Il caos della prova scritta concorso dirigenti scolastici

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : zona est della Capitale in ginocchio - trasporti nel caos e centinaia di interventi : Una intensa ondata di Maltempo, con pioggia e grandine, ha investito Roma, colpendo in particolare il quadrante est della città. trasporti nel caos: 6 stazioni della metropolitana sono state chiuse e sono state riaperte solo questa mattina (stazioni della metro A Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro e Pietralata della metro B), mentre ritardi si sono registrati sulle linee bus. centinaia gli interventi ...

Accadde oggi - 12 ottobre 2010 : caos dei tifosi della Serbia e partita rinviata contro l’Italia : Continua il nostro appuntamento valido per la rubrica ‘Accadde oggi’, il 12 ottobre 2010 è una data da ricordare e non per un aspetto positivo. La partita tra Italia e Serbia è stata infatti rinviata, all’ennesimo fumogeno lanciato dai “tifosi” slavi all’indirizzo di Viviano, dopo sette minuti giocati la decisione di mandare tutti negli spogliatoi. L’intenzione dei tifosi serbi era quella di non far giocare a tutti ...

Def - Tria e Salvini precisano : nessun caos sui numeri della flat tax : "La salita dei rendimenti sui titoli di stato desta certamente preoccupazione ma voglio ribadire che si tratta di una reazione eccessiva e non giustificata rispetto ai fondamentali dell'economia ...

Fiorentina-Atalanta - caos nel post partita : il VAR della discordia - Gasperini affronta Pioli a muso duro! : caos nel post partita di Fiorentina-Atalanta: Gasperini a muso duro con Pioli dopo l’episodio del calcio di rigore, inesistente, fischiato a Chiesa Animi caldissimi nel post partita di Fiorentina-Atalanta. Gian Piero Gasperini è andato ad affrontare a muso duro Stefano Pioli, parlando del rigore inesistente fischiato alla Fiorentina che ha condizionato fortemente la partita. “Non c’era il rigore, come non c’era ...

Pagelle TV della Settimana (10-16/09/2018). Promossi The Good Doctor e Venier. Bocciati Albano e il caos Monte : Mara Venier Promossi 9 a The Good Doctor. La serie tv di Rai1 è stata la rivelazione dell’estate ottenendo un successo davvero inaspettato per l’entità con cui si è manifestato. Merito di una storia chiara, lineare, che ha al centro un personaggio ben definito ma poco scontato. 8 a Mara Venier. La rediviva signora della domenica si riprende con impeto il suo territorio. Il risultato della prima puntata non determina l’andamento ...

Serie C : caos totale - rinviate anche 6 partite della 2ª giornata [DETTAGLI] : RIPESCAGGI– È caos totale nel calcio italiano, difatti 6 partite della Serie C sono state rinviate a data da destinarsi per la decisione di fissare al 21 settembre l’udienza del Collegio di Garanzia per la riassunzione e il riesame dei giudizi sui ricorsi di Pro Vercelli e Ternana sui format di Serie B. Non verranno disputate Arezzo-Pro Vercelli, Novara-Albissola e Siena-Pisa per quanto riguarda il girone A; Fano-Ternana per il ...

Mara Venier - il clamoroso veto della Rai : 'Quello lì non lo vogliamo' - caos a Domenica in : La firma di Oggi e Dagospia Alberto Dandolo scrive un post di complimenti a Mara Venier per gli ascolti della sua Domenica in . Dandolo tesse le lodi di Mara, che nonostante il trionfo resta una donna ...

Liceo Sannazaro nel caos - parlano gli studenti : «Basta prendervela con quella prof - ha eseguito gli ordini della preside» : Vuole parlare ma il suo nome non deve essere fatto. Perché la paura di ripercussioni sulla condotta c'è. È uno studente del quinto anno del Liceo «Sannazaro»...

Serie B e C nel caos - accolto il ricorso della Ternana : “adesso si sospendano le gare” : Il Tar potrebbe ribaltare ancora una volta la composizione dei campionati di Serie B e C, la Ternana chiede di non giocare “Mi aspetto che le partite delle squadre ‘ripescabili’ in Serie B vengano sospese“. Lo dice all’Adnkronos il presidente della Ternana, Stefano Ranucci, dopo il provvedimento con cui il Tar del Lazio ha deciso di sospendere l’efficacia della decisione del Collegio di Garanzia del Coni ...

ORA LEGALE - LA PROPOSTA DELLA UE : ADDIO AL CAMBIO/ Ogni nazione sarà libera - il caos nel mondo del trasporto : Ora LEGALE, la PROPOSTA dell’UE: ADDIO al CAMBIO. Ogni nazione sarà libera di adottare l'ora che preferisce, la scelta dovrà arrivare entro il mese di ottobre 2019(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:23:00 GMT)

Serie B e calcio femminile : è caos senza precedenti - tensione alta in attesa della sentenza : Slitta la sentenza riguardante il format del campionato di Serie B, polemiche clamorose in vista delle decisioni di martedì ma caos anche per quanto riguarda il calcio femminile. La Lega nazionale dilettanti ha rimarcato un possibile conflitto di interessi all’interno della composizione del Collegio stesso: “La relatrice dei giudizi riuniti relativi ai campionati di vertice di calcio femminile (avvocato Gabriella Palmieri ...

Nel caos vaccini c'è lo zampino della Lega. Ostruzionismo a oltranza Pd : Sono caduti dalle nuvole i deputati delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio impegnati nell'esame del decreto milleproroghe quando hanno visto sui banchi della sala del Mappamondo di Montecitorio l'emendamento che consente di iniziare l'anno scolastico presentando una semplice autocertificazione delle vaccinazioni effettuate valida fino a marzo 2019. La firma in calce è dei due relatori del provvedimento Vittoria Baldino (M5S) e ...

Autocertificazione vaccini : proroga al 10 marzo/ Ultime notizie caos Governo : Burioni “vittoria della scienza” : vaccini, nuovo emendamento: prorogata l’Autocertificazione. Ultime notizie, dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: Autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:07:00 GMT)

caos Libia : evasione di massa a Tripoli <br> Ribelli puntano al centro della capitale : ...