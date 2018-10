Il 7 volte campione del mondo di Tetris viene sconfitto da un piccolo prodigio di 16 anni

GP del Giappone - Dovizioso cade - Marquez vince ed è sette volte campione del mondo : MOTEGI - Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la terza volta consecutiva, vincendo il Gran premio del Giappone disputato sulla pista di Motegi. Lo spagnolo della...

Kiara Fontanesi - 6 volte campionessa del mondo di motocross : «Sono nata per la moto» : «Sono salita in moto per la prima volta a due anni e mezzo. A cinque anni ho fatto le prime gare. A 15 ho fatto il primo mondiale motocross, prima non si poteva. Quest'anno è stata la mia decima stagione». Se aggiungete che di quei mondiali ne ha vinti sei e che ha appena 24 anni c'è solo un ...

VIDEO Giorgia Villa Campionessa Olimpica Giovanile : gli esercizi della vittoria nell’all-around - volteggio e parallele stellari : Giorgia Villa si è laureata Campionessa Olimpica Giovanile nel concorso generale individuale di ginnastica artistica. Tripudio assoluto per la 15enne bergamasca che ha dominato la gara a Buenos Aires (Argentina) riuscendo così a portare in Italia quel titolo per la prima volta nella storia, non avevamo mai vinto un oro a cinque cerchi con le donne in questo sport (anche se si tratta “soltanto” della versione young). La Campionessa ...

100 volte Dybala : numeri da campione al servizio di CR7 : Quella di domani contro il Parma sarà per Paulo Dybala la presenza numero 100 in Serie A con la Juventus , come ricorda La Gazzetta dello Sport . Lo scenario rispetto a un anno fa è cambiato, anche per il fattore Ronaldo: nell'estate 2017 dopo due giornate di campionato Dybala aveva già messo a segno cinque reti , da aggiungere alle due ...

VIDEO Simone Biles strepitosa - i 4 esercizi da Campionessa USA. Corpo libero e volteggio show - riscritti i record : Simone Biles non conosce limiti e si è laureata Campionessa Nazionale USA per la quinta volta in carriera, impresa mai riuscita a nessuna in passato. La stella di Columbus è stata eccezionale anche nel day 2, concludendo il giro completo con 59.750: eccezionale il 14.700 al Corpo libero e il 15.600 per il Cheng al volteggio, ottima anche alla trave (14.900) e alle parallele (14.550). Di seguito i VIDEO degli esercizi di Simone ...