Iannone perde le staffe dopo aver parlato di Belen | lo sfogo senza mezzi termini

MotoGp - Iannone snobba Dovizioso : “mi serve la bussola? Non deve perdere tempo a seminarmi” : Dopo la frecciata di Dovizioso, Iannone ha deciso di spegnere la polemica rispondendo pacatamente al pilota della Ducati “A Iannone serve la bussola, perdo sempre tempo a seminarlo” con queste parole Andrea Dovizioso ha chiuso la sua intervista nel parco chiuso di Buriram, lanciando una velenosa frecciatina al suo ex compagno di squadra in Ducati. Costanza Benvenuti/LaPresse Una puntura a cui Iannone ha voluto rispondere ...