I tecnici si fanno sentire ancora Upb e Confindustria | la crescita rallenta | target

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Sono sempre loro, i, a farsi. Nel giorno in cui l'Italia mette la firma sulla lettera di risposta all'Europa in cui conferma la bontà delle proprie previsioni sui conti pubblici, arrivano due pareri concordi, dall'Ufficio parlamentare di Bilancio e dal Centro studi di, che confermano che la strada per raggiungere i- a cominciare dal +1,5% di Pil nel 2019 - sarà una salita di montagna."In Italia si avvertono segnali dimento ciclico e si profila un progressivo indebolimento della ripresa" afferma l'Upb. "Una ripresa sul futuro della quale pesa una crescente incertezza e incombono i forti rischi di peggioramento del quadro economico internazionale". L'Ufficio parlamentare di bilancio nella Nota sulla congiuntura di ottobre stima per il terzo trimestre unadello 0,1% (dal +0,2% calcolato dall'Istat nel secondo trimestre). ...