I record di incassi in Italia | il derby al terzo posto

Mid-term - Trump : incassi record per Presidenziali 2020 : Si tratta di Beto O'Rourke , candidato nello stato del Texas, stella nascente nella politica del Congresso, che ha incassato $ 38,1 milioni lo scorso trimestre e ha raggiunto un nuovo record ...

Inter da record : attesi 12 milioni di incassi : ... insomma, ha mille motivi per gongolare, anzi 210mila motivi, tanti quanti gli spettatori che secondo il Corriere dello Sport riempiranno complessivamente gli spalti del Meazza nelle prossime tre ...

Pallavolo - presenze e incassi da record per i Mondiali in Italia : presenze e incassi da record per i Mondiali di Pallavolo in Italia: oltre 3 milioni incassati nelle gare disputate. L'articolo Pallavolo, presenze e incassi da record per i Mondiali in Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Volley 2018 – Grande successo della competizione iridata : presenze e incassi da record : Grande successo per i Mondiali di pallavolo disputati in Italia: record per incassi e presenze Domenica, con la finale che ha decretato il secondo successo consecutivo della Polonia nella rassegna iridata, è calato il sipario sulla diciannovesima edizione dei Campionati del Mondo Maschili. Quella appena conclusa sarà un’edizione che verrà ricordata a lungo per le presenze di spettatori all’interno degli impianti di gara; numeri ...

Presenze e incassi da record : Domenica, con la finale che ha decretato il secondo successo consecutivo della Polonia nella rassegna iridata, è calato il sipario sulla diciannovesima edizione dei Campionati del Mondo Maschili. Quella appena conclusa sarà un'edizione che verrà ricordata a lungo per le Presenze di spettatori all'interno degli impianti di gara; numeri straordinari che mai fino ad ora erano ...