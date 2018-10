I nuovi sci Pirelli celebrano i 110 anni dell’Inter

Striscia di Gaza - nuovi scontri al confine : 6 palestinesi uccisi/ Ultime notizie : 112 feriti - numerosi incendi : Striscia di Gaza, nuovi scontri al confine: 6 manifestanti palestinesi rimasti uccisi ed oltre 100 feriti. incendi ed esplosioni in questo nuovo venerdì di sangue.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:11:00 GMT)

nuovi guai per lo scippatore seriale di borsette : è accusato di altri due episodi

Fatturato in crescita per Ikea grazie a web e nuovi negozi : MILANO - Un altro anno all'insegna della crescita per il colosso svedese dell'arredamento. Ikea ha annunciato che nei 12 mesi che vanno dal settembre 2017 all'agosto 2018, e quindi che seguono il ...

L’atleta paralimpica Giusy Versace tra i nuovi ambasciatori per la Calabria 2018 : Sono ben undici e si sono distinti nei loro rispettivi ambiti professionali come esempio di valori positivi e apprezzati sia a livello nazionale che sul piano internazionale. Figli della Calabria che, in alcuni casi, si sono fatti strada fuori dalla loro regione di origine, ma hanno mantenuto un rapporto forte e continuo con la loro terra. In una parola, ognuno di loro è un testimonial spontaneo positivo e un acceleratore delle ...

Museo di Scienze Planetarie - presentazione dell'offerta formativa e dei nuovi spazi didattici : ... Museo della Badia di San Salvatore-Casa della Memoria di Agnolo Firenzuola a Vaiano e MUMAT Museo delle macchine tessili di Vernio - che spaziano fra storia, scienza, natura e arte, . I partecipanti ...

Oregon Scientific : nuovi prodotti per la casa di tutti i giorni : ... quello del giorno, più classico, per lo studio della geografia, e quello della notte, con le 88 costellazioni riconosciute dall'Unione Astronomica Internazionale, per entrare in un mondo magico e un ...

SCUOLA/ I nuovi ponti da costruire (bene) tra neuroscienze - bambini e maestre : Pochi sono consapevoli, anche tra gli insegnanti, delle straordinarie capacità di apprendimento durante la prima infanzia. I bambini non vanno "sottovalutati". ANTONELLA REFFIEUNA(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Se prepara bene, "crea" saluteSCUOLA/ I buoni docenti? Per selezionarli (e valutarli) usiamo i quiz televisivi

Polmonite : 14 nuovi casi e sei ricoveri nel bresciano : L’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia prosegue con la raccolta ed analisi quotidiana delle rendicontazioni dei casi di Polmonite, fornite dalle strutture ospedaliere pubbliche e private dei territori di ATS Brescia e ATS Valpadana e ad oggi non risultano nuovi casi di positività alla legionella. Ci sono invece 14 nuovi accessi al Pronto Soccorso e 6 ricoveri che portano a 118 degenti. Oggi sono stati effettuati 9 campionamenti. ...

Polmonite dopo la legionella - 13 nuovi casi nel Bresciano/ Ultime notizie : si cerca un secondo batterio : Polmonite dopo la legionella, 13 nuovi casi nel Bresciano: si cerca un secondo batterio. Le Ultime notizie sull'epidemia: numero persone infettate sale a quota 500(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 23:36:00 GMT)

Bresciano - 13 i nuovi casi di polmonite : 22.45 Sono 13 i nuovi accessi al Pronto Soccorso e otto ricoveri per polmonite,anche se non risultano nuovi casi di positività alla legionella. Salgono a 116gli attuali degenti. E alla luce di questi nuovi dati sono stati effettuati altri campionamenti delle acque per approfondire le cause dell'epidemia che non accenna a bloccarsi in tutta la bassa bresciana. Sono dati dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che prosegue la raccolta e ...

Basta minimizzare la storia per non scontentare i nuovi fascisti - facciamo i conti con il passato lercio del paese : L'"italiano nuovo" doveva nascere dunque sulle chiacchiere imbastite dalla dittatura fascista, sulla violenza, sull'eliminazione dell'opposizione politica, sulle cariche di gas lanciate ...

Xiaomi scimmiotta Apple : 3 nuovi bundle per concorrere con i nuovi iPhone : Xiaomi ha pensato bene di cogliere la palla al balzo e sfidare Apple dove sa di poter osare maggiormente: il prezzo. L’azienda cinese, infatti, prendendo parte alla critica dei prezzi di listino dell’ azienda di Cupertino, ha deciso di proporre sul suo store in Cina 3 bundle di prodotti agli stessi prezzi dei rispettivi nuovi arrivati di casa Apple. I 3 bundle sono chiamati esattamente come i 3 nuovi iPhone : XR, XS e XS Max. La ...

Editoria - i giornalisti di Repubblica : “No a nuovi tagli al costo del lavoro. Pronti a cinque giorni di sciopero” : I giornalisti di Repubblica sono in stato di agitazione dopo che l’editore, il gruppo Gedi presieduto da Marco De Benedetti, ha annunciato nuovi “pesanti interventi sul costo del lavoro giornalistico” del quotidiano diretto da Mario Calabresi. I rappresentanti sindacali della redazione (cdr), in un comunicato pubblicato, annunciano che l’assemblea ha affidato loro “un pacchetto di cinque giorni di sciopero e la ...

Brescia - polmonite : 32 nuovi casi - ma la curva di epidemia è in discesa : A distanza di 11 giorni dal primo manifestarsi di un incremento anomalo di casi di polmonite, che ha colpito prevalentemente la popolazione di alcuni comuni della Bassa Bresciana Orientale e dell’Alto Mantovano, Ats Brescia sta elaborando i dati forniti quotidianamente dagli ospedali che confermano l’andamento epidemico in curva discendente. Questo significa che, dopo i giorni di picco verificati tra il 7 e l’9 settembre, il ...