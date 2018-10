I Medici 2 | anticipazioni prima puntata della fiction di Rai Uno

I Medici 2-Lorenzo il Magnifico : anticipazioni prima puntata : anticipazioni I Medici 2, prima puntata: l’attentato La saga dei Medici cominciata due anni fa con Giovanni (Dustin Hoffmann) e Cosimo de’Medici (Richard Madden) continua con la seconda stagione dedicata a Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman). Quattro nuove puntate che racconteranno la vita di Lorenzo di Piero de’ Medici (1449-1492). Affascinato dalle arti e dalla cultura, sostenne artisti come Botticelli, Filippino Lippi e ...

I Medici 2 prima puntata : trama e anticipazioni 23 ottobre : I Medici 2 prima puntata. Dopo l’enorme successo della prima stagione, torna su Rai 1 la serie tv internazionale dal cast stellare totalmente rinnovato. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento martedì 23 ottobre 2018. TUTTO SU #IMedici I Medici 2: trama della seconda stagione Con una narrazione ritmica, coinvolgente, piena di colpi di scena vengono messe in risalto le appassionanti dinamiche politiche ed ...

I Medici 2 : seconda puntata - l’azzardo di Bianca | Anticipazioni : I Medici 2 seconda puntata – La serie Tv su Lorenzo il Magnifico ritornerà nella prima serata di Rai 1 martedì, 30 ottobre 2018. Episodio 3 e 4 per tutti gli appassionati, dal titolo “Ostacoli e opportunità” e “Il prezzo del sangue“. Abbiamo lasciato Firenze impegnata in una lotta serrata fra la famiglia di Lorenzo ed i Pazzi. Ancora una volta I Medici 2 cambiano le carte in tavola per il protagonista,a causa di un ...

I Medici 2 : prima puntata - il sacrificio di Lorenzo | Anticipazioni : I Medici 2 prima puntata – Il 17 ottobre Raiplay ha aperto ufficialmente le porte alla seconda stagione della serie Tv sulla famiglia fiorentina più potente del Rinascimento. Il primo appuntamento verrà trasmesso il 23 ottobre su Rai 1, ma in attesa possiamo già scoprire che cosa succederà. Le Anticipazioni de I Medici 2 ci parlano dell’ascesa al potere di Lorenzo il Magnifico, figlio di Piero ed alla guida della famiglia in un ...

Anticipazioni I Medici 2 Rai 1 - trama puntate e data di inizio : anteprima mondiale a Firenze con tutto il cast : Anticipazioni e trama delle nuove puntate de I Medici, la celebre serie televisiva campione d’ascolti nel 2016 nata dalla coproduzione internazionale tra Rai Fiction e Lux Vide e giunta alla seconda stagione. L’anteprima mondiale è andata in scena ancora una volta a Firenze lo scorso 10 ottobre alla presenza del nuovo protagonista Daniel Sharman e del resto del cast. A seguire troverete le dichiarazioni dei protagonisti rilasciate ...

I Medici 2 - anticipazioni/ La fiction torna in TV : Lorenzo il Magnifico protagonista assoluto - ecco quando : I Medici tornano in televisione. Lorenzo il Magnifico, dopo il grandissimo successo della prima stagione, ritorna su Rai1 per raccontare ancora una volta Firenze.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:41:00 GMT)

I Medici 2 - è l’ora di Lorenzo il Magnifico : anticipazioni : È Lorenzo il Magnifico il protagonista della seconda stagione de I Medici, la grande coproduzione internazionale di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e la Big Light Productions di Frank Spotnitz, insieme a Beta che consacra i grandi signori di Firenze, e che torna su Rai 1 da martedì 23 ottobre per 4 prime serate. Ancora una volta uno sforzo produttivo eccezionale per ricostruire la magnificenza della culla del ...

Anticipazioni I Medici 3 : Hugh Laurie - il Dr. House della tv - nel cast e le riprese si spostano a San Martino : Le riprese de I Medici 3 continuano nella Tuscia e si spostano a San Martino al Cimino. Il sito d'informazione Viterbo News 24 riporta gli ultimi aggiornamenti dal set della fiction Rai, che questo mese torna in onda con la seconda stagione. La produzione si fermerà nel borgo di San Martino a partire dal 6 ottobre. La location farà da sfondo alle storie della rinomata e intrigante casata fiorentina che anche nella terza stagione continuerà a ...