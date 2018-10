I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2 Anticipazioni terza puntata | Lojacono al confine tra il

I BASTARDI di Pizzofalcone 2 terza puntata : trama e anticipazioni 22 ottobre : I Bastardi DI Pizzofalcone 2 terza puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento lunedì 22 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I Bastardi di Pizzofalcone 2 terza puntata: trama e anticipazioni 22 ottobre Nell’episodio dal titolo Gioielli, all’interno di una gioielleria, ai piedi della ...

Simona Tabasco - Alex ne «I BASTARDI di Pizzofalcone 2» - : «Cerco di guadagnarmi un posto nel mondo» - : E sono una persona che sta cercando di guadagnarsi un posto nel mondo come tutti coloro che hanno un sogno». Qual è il suo? «Continuare a recitare. Mi piacerebbe tanto iniziare a fare teatro. Ma le ...

Gf Vip - Gassmann : ecco perché la gente preferisce I BASTARDI di Pizzofalcone : Alessandro Gassmann commenta il successo de I bastardi di Pizzofalcone: ecco perché la gente lo preferisce al Gf Vip Fin dalla prima puntata il Grande Fratello Vip quest’anno ha dovuto fare i conti con un calo di ascolti decisamente scoraggiante. Il reality, che nelle precedenti edizioni aveva raggiunto sempre buoni risultati in termini di share, […] L'articolo Gf Vip, Gassmann: ecco perché la gente preferisce I bastardi di ...

I BASTARDI di Pizzofalcone - Alex e Rosaria arriva la svolta : parla Simona Tabasco : I bastardi di Pizzofalcone, Alex e Rosaria vivranno un’importante evoluzione: ecco quando Alex Di Nardo e Rosaria Martone ne I bastardi di Pizzofalcone saranno protagoniste di una vera evoluzione! Ad anticipare questo importante dettaglio è l’attrice Simona Tabasco, interprete di Alex, in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. La poliziotta tosta in cerca della sua […] L'articolo I bastardi di Pizzofalcone, Alex e ...

I BASTARDI di Pizzofalcone 2 : Napoli dà calore ad un giallo classico - dal quale i personaggi emergono prepotenti : I Bastardi di Pizzofalcone 2 I gialli di Maurizio De Giovanni, benché nati in libreria, sono perfetti per essere sceneggiati in tv. I casi su cui indagano ogni lunedì sera su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone sono incastri ragionati, dei quali il pubblico può trovare la soluzione, senza colpi di scena inarrivabili ma con una grande attenzione per i dettagli. La fiction è diversa da quelle storiche dell’azienda pubblica – ...

I BASTARDI di Pizzofalcone 2 - terza puntata : Lojacono in crisi : Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: nuovo caso per Lojacono Il rapporto tra l’ispettore Lojacono e il pubblico ministero Laura Piras continuerà a scricchiolare nella terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2. La coppia nella seconda puntata della fiction ha dovuto fare i conti con una presunta gravidanza. Il personaggio interpretato da Carolina Crescentini aveva infatti sperato in una dolce attesa, che al contrario aveva ...

Anticipazioni I BASTARDI di Pizzofalcone 2 - terza puntata : Lojacono viene perseguitato : Prosegue l'appuntamento di grande successo su Raiuno con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 con protagonisti Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. La fiction attira l'attenzione di un pubblico trasversale ed ha confermato gli ottimi ascolti della prima stagione, diventando così uno dei punti di forza della programmazione serale di Raiuno. Il prossimo lunedì 22 ottobre andra' in onda la terza puntata in prima visione assoluta, la quale ...

