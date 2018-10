meteoweb.eu

: #Hyperloop, il treno del futuro che viaggia ad altissima velocità, diventa realtà. Il primo tunnel apre a dicembre - Agenzia_Ansa : #Hyperloop, il treno del futuro che viaggia ad altissima velocità, diventa realtà. Il primo tunnel apre a dicembre - MeteoWeb_eu : Hyperloop, il treno del futuro che diventa realtà: a dicembre sarà inaugurato il primo tunnel ad altissima velocità… - JacopoRizzi : RT @Agenzia_Ansa: #Hyperloop, il treno del futuro che viaggia ad altissima velocità, diventa realtà. Il primo tunnel apre a dicembre https:… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)è un nome destinato a fare storia: è ildelche viaggia ad altissima velocità e che a breve diventerà. Iltunnel nel quale potrà viaggiare verràa Los Angeles, il prossimo 11. La notizia è stata “twittata” da Elon Musk, fondatore di Tesla e Space X, che ha lanciato l’idea cinque anni fa ispirandosi alla posta pneumatica. Il tunnel in questione, che è di prova, parte dalla sede società spaziale SpaceX a Hawthorne, in California. Bloomberg fa notare il fatto che non sia ancora come Musk raggiungerà le velocità massime di 760 miglia (1.220 chilometri) all’ora di cui ha parlato. Nel tunnel di prova, secondo l’imprenditore, cial momento una velocità massima di 155 miglia all’ora. L’inaugurazione del tunnel prevede un evento di apertura nella notte del 10e corse gratuite per il ...