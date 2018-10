Honor | in arrivo uno smartphone con fotocamera a scomparsa

Honor 8C il primo con Snapdragon 632 in arrivo l’11 ottobre 2018 : Svelate in anteprima le specifiche principali del prossimo Honor 8C, il primo smartphone android che sulla carta utilizzerà il nuovo chipset Snpdragon 632.A pochi giorni dal suo annuncio ufficiale, sono state svelate le principali caratteristiche hardware del prossimo smartphone di fascia media Honor 8C.Il dispositivo in questione dovrebbe essere infatti presentato in data 11 ottobre 2018 per il mercato cinese, e poi come di consuetudine ...

Interessantissima la Super Night Mode per smartphone Honor : in arrivo aggiornamenti : In casa Honor si lavora da tempo per assicurare una funzionalità molto attesa ed interessante ad un numero crescente di dispositivi. Mi riferisco alla Super Night Mode, con cui gli scatti della fotocamera in modalità notturna sono effettivamente destinati a fare la differenza rispetto a quanto constatato in questi anni coi top di gamma del produttore. Per Honor 10, ad esempio, se ne parla già da fine agosto, a cavallo dell'aggiornamento che ha ...

La open beta PC di For Honor Marching Fire è in arrivo tra una settimana : Se siete ansiosi di provare il prossimo importante aggiornamento di For Honor, Marching Fire, allora sappiate che non dovrete aspettare fino a ottobre. Ubisoft ha annunciato ufficialmente che la beta aperta per il gioco arriverà su PC tra una settimana, il 6 settembre 2018.Come segnala Dualshockers, la beta, che durerà fino al 10 settembre 2018, consentirà ai giocatori, ovviamente, di provare una serie di caratteristiche diverse della prossima ...