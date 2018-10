Hong Kong : apre ponte più lungo al mondo : ANSA, - PECHINO, 22 OTT - Il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, il più lungo al mondo sul mare coi suoi 55 chilometri, è pronto per essere inaugurato: il taglio del nastro, come ricordato dalle autorità dell'ex colonia britannica, è atteso domani e tutto lascia intendere che all'...

Apre il ponte dei record - e degli scandali - che collegherà Hong Kong e Macao : Le autorità di Pechino presentano il ponte come un'opera cruciale per rilanciare l'economia della regione, come base manifatturiera per l'export cinese, per collegare città di altissimo valore ...

HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2018 e electronicAsia chiudono - ma non per noi : ... AI, e la realtà aumentata , AR, a una vasta gamma di prodotti elettronici, attirando l'attenzione di clienti da tutto il mondo". Le due zone tematiche, ovvero la Tech Hall e la Hall of Fame , hanno ...

Martedì inaugurazione ponte più lungo del mondo Cina-Hong Kong : Hong Kong, 18 ott., askanews, - Martedì si terrà la cerimonia inaugurale del ponte più lungo del mondo, destinato a collegare Hong Kong, Macao e la Cina. Un progetto partito nel 2009, funestato da problemi di budget, corruzione, morti sul lavoro e vari ritardi e che è ancora avvolto dal segreto. ...

Hong Kong - isole artificiali contro il sovrappopolamento : nell’ex colonia aumentano senzatetto e “case bara” : Hong Kong costruirà delle isole artificiali per attenuare la cronica emergenza abitativa. Lo ha annunciato la chief executive Carrie Lam al termine dei primi quindici mesi di governo, illustrando le priorità per il prossimo anno. L’ambizioso quanto controverso progetto – noto come Lantau Tomorrow Vision – dovrebbe estendersi a est di Lantau, la più grande isola della regione amministrativa speciale alla foce del Fiume delle Perle, e ...

Tennis : Caroline Garcia si impone a Tianjin - il primo titolo in carriera per Dayana Yastremska a Hong Kong : Successi per la francese Caroline Garcia e per la giovane ucraina Dayana Yastremska nelle finali di Tianjin (Cina) e di Hong Kong in questa domenica di tanto Tennis femminile. La transalpina si è imposta nell’atto conclusivo del torneo cinese contro la testa di serie n.1 del seeding Karolina Pliskova con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 44 minuti di partita. Un match estremamente equilibrato che, nei fatti, si è deciso nel tie-break del ...

WTA Hong Kong : brilla la giovane stella della Yastremska - massacrata Wang in finale : Dajana Yastremska ha vinto il torneo WTA di Hong Kong superando in due set la cinese Wang: un netto 6-2 6-1 Dajana Yastremska, anni 18. La giovanissima tennista ucraina ha conquistato il torneo WTA di Hong Kong contro la Wang, la quale sembrava imbattibile in questo periodo di grazia, ma si è dovuta arrendere ai colpi dell’avversaria. Un 6-2 6-1 netto in favore della Yastremska, la quale ha dominato la finale chiudendo un torneo ...

Tennis - Hong Kong : la Wang fa fuori Svitolina e Muguruza : TORINO - Sarà Qiang Wang a sfidare domani l'ucraina Dayana Yastremska nella finale del ' Prudential Hong Kong Tennis Open ', torneo Wta International da 500mila dollari di montepremi che si disputa ...

WTA Hong Kong – Impazzisce il pubblico cinese! Muguruza ko : Wang fa l’impresa e vola in finale : Qiang Wang accede alla finalissima del WTA di Hong Kong: la tennista cinese si impone su Garbine Muguruza per la gioia del pubblico di casa Festa grande per il pubblico del WTA di Hong Kong. I fan accorsi a vedere la semifinale fra Wang e Muguruza hanno assistito ad un grande spettacolo, terminato con il successo della beniamina di casa. Qiang Wang, tennista numero 24 del ranking mondiale femminile, ha fatto l’impresa, eliminando Garbine ...

WTA Hong Kong - Wang batte Svitolina e conferma il momento d’oro : Wang in semifinale nel torneo WTA Hong Kong, dopo aver superato la Svitolina la cinese incontrerà adesso la Muguruza WTA Hong Kong, Wang batte Svitolina in un match davvero lunghissimo dilazionato in due giorni. Ieri infatti la gara di quarti di finale era stata interrotta sul 5-2 al secondo set per la cinese, a causa del maltempo. Oggi alla ripresa delle operazioni, la Svitolina ha tentato una rimonta, riuscendo però solo in parte a ...

Wta Hong Kong - la Muguruza vola in finale : sconfitta la Kumkhum : Wta Hong Kong, Garbine Muguruza aspetta di conoscere la propria avversaria in semifinale: Svitolina o Wang? Wta Hong Kong, Garbine Muguruza ha vinto l’incontro di quarti di finale contro la Kumkhum, approdando così alle semifinali del torneo. La tennista spagnola sembra pian piano ritrovare il proprio gioco, nonostante l’avversaria non fosse certo una delle più temibili del seeding. Col punteggio di 6-2 7-5 dunque, la Muguruza ...

Wta Hong Kong – Svitolina inarrestabile : Hibino ko in due set : Elina Svitolina da favola al torneo Wta di Hong Kong: l’ucraina ai quarti di finale dopo la vittoria sulla Hibino Elina Svitolina super ad Hong Kong: la tennista ucraina ha avuto bisogno di soli 58 minuti per regolare la sua avversaria e staccare il pass per i quarti di finale del torneo cinese. Svitolina ha battuto la sua avversaria, la giapponese Hibino con un secco 6-0, 6-3. La numero 5 al mondo ha staccato dunque il pass per i ...