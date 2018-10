wired

: Homecoming, ecco il trailer della serie con Julia Roberts - poesiaelode : Homecoming, ecco il trailer della serie con Julia Roberts - micheleiurillo : Homecoming, ecco il trailer della serie con Julia Roberts -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) La colonna sonora del nuovodi, laAmazon Prime Video con protagonista, evidenzia già qual è l’atmosfera principale di questa nuova produzione: un thriller psicologico dal ritmo sincopato e incessante. Nel nuovo video di anticipazione, infatti, capiamo meglio di cosa tratta ladiretta dal creatore di Mr Robot, Sam Esmail. Ai giorni nostri, infatti,, al suo debutto in un titolo televisivo, interpreta Heidi Bergman, una cameriera che viene interrogata sul suo impiego, quattro anni prima, come psicologa in una società che si occupava di reduci militari: “è un luogo sicuro in cui elaborare la tua esperienza militare e pensare a ciò che verrà poi“, dice a un certo punto. Ma dietro al suo sorriso gelido ma soprattutto dietro al suo stesso centro d’assistenza sembrano nascondersi degli oscuri segreti che ...