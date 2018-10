«Ho dato una casa ai giovani talenti Dall' Europa lanciamo la sfida digitale»

Torino - Mazzarri : “Brutto buttare tre punti così. Abbiamo dilapidato una partita” : Non va giù a Mazzarri il pareggio del Torino sul campo del Bologna. I granata, in vantaggio di due reti a zero, hanno poi pareggiato la partita essendo raggiunti dalla formazione di Inzaghi. Il tecnico del club di Cairo ha parlato della prestazione ai microfoni della Rai: “Dal punto di vista del gioco non posso […] L'articolo Torino, Mazzarri: “Brutto buttare tre punti così. Abbiamo dilapidato una partita” proviene da ...

Crozza-Moscovici : "Manovra? Tria mi ha dato suo cv per lavorare in Francia. Comincia lunedì in una pasticceria di Avignone" : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco per la prima volta Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli Affari Economici, notoriamente molto critico con la manovra economica del governo M5s-Lega. Cosa non piace a Crozza-Moscovici? "Tout quant". E definisce "un capolavoro, una Monna Lisa" la manovra del Burkina Faso rispetto a quella

Fossano - apprendista restò ustionato ad una mano : il datore di lavoro a processo per lesioni colpose : Aveva appena diciassette anni quando, il 19 settembre 2013, si ustionò gravemente alla mano destra presso l'azienda nella quale lavorava come apprendista. E.M., legale rappresentante di una srl di ...

Astaldi : OK da Tribunale a concordato preventivo in continuità : Il Tribunale di Roma ha ammesso Astaldi alla procedura di concordato preventivo. Sarà il 16 dicembre 2018 il termine ultimo per la presentazione da parte della Società della proposta definitiva di ...

Astaldi - via libera del Tribunale al concordato in continuità aziendale : MILANO - Il Tribunale di Roma ha accettato la richiesta di Astaldi di presentare una proposta di concordato in continuità aziendale. Lo riporta l' Ansa citando fonti finanziarie. La decisione sarà sul ...

Astaldi - ok del Tribunale al concordato : Il Tribunale di Roma ha accettato la richiesta di Astaldi di presentare una proposta di concordato in continuità aziendale. Lo si apprende da fonti finanziarie. E in serata, non a...

Meghan Markle ha infranto il protocollo per una fan che le ha ricordato se stessa : Un momento tenerissimo

"Larve nel pollo che ho dato a mia figlia" - la denuncia di una mamma siciliana : "La carne esternamente era perfetta, integra e non emanava alcun cattivo odore. Ho messo in forno, a 300 gradi, e ho servito a tavola. Ma, non appena mia figlia di 15 anni ha addentato una coscia, ha subito sputato il boccone. Il pollo era pieno zeppo di larve" ha raccontato la donna denunciando l'accaduto.

Una finestra su Paul Allen. L'addio al co-fondatore di Microsoft : Un'iniziativa che ha coinvolto migliaia di computer in tutto il mondo, scatenandoli sulle tracce di segnali provenienti dallo spazio. Dopo aver lasciato Microsoft ha realizzato un altro sogno nel ...

Valentina Tronconi - tra i fondatori del Coordinamento Uguali Doveri : "Il caso mense di Lodi è un'apartheid scolastica - una scelta politica" : L'ultima delibera del comune di Lodi colpisce 300 famiglie extracomunitarie. Il paese, retto dalla giunta leghista, è intervenuto sulla regolamentazione che disciplina la mensa e lo scuolabus. 259 famiglie non possono accedere ai servizi se non viene presentato, tra i documenti, un foglio che attesti il mancato possesso di beni immobili o di disponibilità economiche da unire alla dichiarazione Isee. Il problema è che vista

La ragazza nata da una violenza e rifiutata dalla madre incontra il Papa : "Mi ha dato due rosari - uno è per lei se vorrà incontrarmi" : La storia di Luisa Velluti non è nuova. Già un anno fa la sua storia era stata trattata su moltissimi giornali e nella puntata di Chi l'ha Visto di ieri 10 ottobre ci sono state due sorprese. Una di queste, un incontro col Papa, che l'ha omaggiata con 2 doni molto preziosi.Luisa Velluti è una ragazza abbandonata alla nascita dalla madre in provincia di Belluno; per anni ha cercato la donna che l'ha messa al mondo e

Di Maio è andato un po' in crisi per le domande di una giornalista a Berlino : L'inviata di Repubblica Tonia Mastrobuoni lo ha incalzato dopo alcune sue affermazioni vaghe, ma le risposte non sono diventate meno vaghe

Federica Nargi ha dato il via oggi a Gardaland Magic Halloween con una caccia allo zombie in diretta social [FOTO] : 1/3 ...

Sgarbi lascia Forza Italia perché Berlusconi non è andato a Sutri : "Colpa del suo cerchio magico - gli avevo preparato una sorpresa" : Sbatte la porta e se ne va, ma ci tiene a precisare: non ce l'ho con Berlusconi, ma con il suo "cerchio magico". Vittorio Sgarbi, critico d'arte e deputato nonché sindaco di Sutri, esce dal gruppo di Forza Italia perché il presidente Berlusconi, atteso proprio nel paese in provincia di Viterbo per l'inaugurazione di una strada intitolata ad Erasmo da Rotterdam, ha annullato la visita. Ma non lui direttamente, sottolinea Sgarbi in