' Ho avuto una relazione con mia cognata | non ne accettavo la fine'

Karina Cascella a Uomini e Donne/ Segnalazione su Federico Rubini : "Ha avuto rapporti con una mia amica" : La Segnalazione di Karina Cascella su Federico Rubini crea il caos nello studio di Uomini e Donne: Teresa Langella, il lacrime, decide di eliminare il corteggiatore.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:10:00 GMT)

Elisa Isoardi smentisce : “Mai parlato di tumore - ho avuto solo una patologia alle corde vocali” : Niente tumore: era solo una fake news. Elisa Isoardi in un lungo post su Instagram (corredato da un inspiegabile fotomontaggio con Sandro Mayer) smentisce categoricamente il fatto di aver avuto un tumore alle corde vocali. La notizia rimbalzata nelle scorse ore sul web si riferiva al rilancio di una vecchia intervista del 2014 sul settimanale Di Più che anche all’epoca decine di testate online avevano rilanciato senza aver ricevuto mai alcuna ...

Paola Barale a Vieni da me : "Ho avuto la fortuna di lavorare con i grandi della TV. In amore? Sono rimasta delusa" : Nella puntata di Vieni da me andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1, passato del tempo lontano dalle telecamere è tornata in video Paola Barale. La showgirl si è raccontata tramite l'ormai affermata cassettiera della trasmissione in cui personaggi del mondo dello spettacolo ripercorrono tratti della loro storia professionale, attimi di vita familiare e gli amori più importanti.La scalata al successo di Paola ebbe inizio tra la fine degli ...

Eva Grimaldi : "Ho avuto una storia d'amore con Sean Penn" : Il suo cuore batte oggi per Imma Battaglia, ma in passato Eva Grimaldi ha avuto una storia d'amore con uno degli attori più influenti del cinema americano, vincitore di ben due premi Oscar: Sean Penn. L'attrice lo ha raccontato oggi a Vieni da Me, il talk show di Caterina Balivo del pomeriggio di Rai 1, rivelando i retroscena di un rapporto che è durato circa sei mesi.Teatro del loro amore un albergo di New York e galeotto il coach della ...

La Canalis scherza : "Ho avuto una tempesta ormonale. Sono tornata alle forme di 27 anni fa" : Il tempo passa per tutti, forse per Elisabetta Canalis no perché è sempre più bella e in forma. Intervistata dal settimanale Oggi , la showgirl si rattrista per il tempo che passa: 'Io mi sento 27-30 ...

Inter - conferma di una svolta avvenuta : Spalletti non ha mai avuto... : La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Spalletti abbia a disposizione una squadra più forte rispetto alla passata stagione. 'E poi c'è l'Inter, come direbbe Cattelan. Poi c'è una squadra che si è guardata ...

Una Vita anticipazioni : CELIA scopre che FELIPE ha avuto un incidente! : Preoccupazioni in arrivo per CELIA (Ines Aldea) nelle prossime settimane di Una Vita. La donna dovrà infatti rinunciare alla vicinanza di FELIPE (Marc Parejo), partito ad Antibes per aiutare Mauro (Gonzalo Trujillo) e Teresa (Alejandra Meco) a sbrigare le pratiche per l’apertura di una scuola; inoltre la Alvarez Hermoso avrà a che fare anche con una vera e propria vendetta mossa dalla perfida Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro). Le ...

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola : "Ho avuto una storia d'amore con Moana Pozzi" : Valerio Merola, uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip 3, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, ha già regalato diversi aneddoti riguardanti la sua "carriera" da playboy.Il conduttore e autore televisivo romano, tra le sue conquiste, annovera anche colei che è stata una delle donne più desiderate d'Italia negli anni '80 e '90: stiamo parlando della celebre diva a luci rosse e showgirl Moana ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte invaghito - Valerio Merola si confessa : “Ho avuto una storia con Moana. Ma non era come pensate…” : Cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip 3? I concorrenti, in isolamento da meno di una settimana, stanno cominciando a integrarsi e pian pianino si lasciano andare alle prime confidenze. Il più bersagliato sembra Elia Fongaro, il “velino” di Vicenza, mal sopportato dal resto del gruppo che tende a isolarlo anche a causa del suo carattere spigoloso. Tiene banco invece Francesco Monte: ogni volta che va in televisione si innamora. A ...

'Ho avuto una vita molto avventurosa. Devo tanto a mio padre prampoliniano' : Reggio Emilia, l'avvocato Dino Felisetti compie 99 anni e racconta alla Gazzetta i segreti di famiglia, le battaglie legali e la carriera politica 'Ho studiato in scuole cattoliche ma sono sempre ...

MotoGp – Marquez tra verità e sogni ad Aragon : “dopo il warm up ho avuto una discussione con HRC” : I segreti di Marc Marquez: la vittoria di Aragon e i conti per la vittoria del titolo Mondiale, le parole del leader della classifica piloti dopo la gara spagnola Favolosa vittoria di Marc Marquez oggi davanti al suo pubblico al Motorland. Lo spagnolo della Honda allunga in classifica su Andrea Dovizioso, portandosi a 72 punti di vantaggio, grazie al successo al Gp di Aragon. Una gara spettacolare, con un duello al cardiopalma con Andrea ...