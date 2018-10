Hallowen | la programmazione tv di mercoledì 31 ottobre dedicata alla festività

superguidatv

(Di lunedì 22 ottobre 2018)31sarà la festa di Halloween. Unatipicamente anglosassone che nel tempo ha raggiunto anche il nostro Paese, dove invece si festeggia Ognissanti. Alcune emittenti televisive dedicheranno dellaTV per tale evento. Halloween 2018: una festa per grandi e piccini con il simbolo della zucca – la guida TV Nella tradizione inglese Halloween, (Notte delle Lumere in italiano) è una ricorrenza di origine celtica celebrata la sera del 31, che nel XX secolo ha assunto negli Stati Uniti le forme spiccatamente macabre e commerciali con cui è divenuta nota. Laha delle manifestazioni molto varie: si passa dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, che girano di casa in casa recitando la formula “ricattatoria” del trick-or-treat (dolcetto o scherzetto). Caratteristica della festa è la classica zucca svuotata, incisa e intagliata ...