H-Farm | non solo startup | ' Ora aiutiamo i big a digitalizzarsi'

Il cerotto per i dolori mestruali che non è un Farmaco : C’è chi prova dei dolori molto forti quando ha le mestruazioni e non riesce a compiere le normali azioni della vita quotidiana. Quante volte, durante quei cinque giorni al mese, avete dovuto declinare inviti, saltare la palestra, l’aperitivo con le amiche, l’appuntamento con il tizio che vi piaceva da tempo, tutto a causa delle mestruazioni? Alcune donne sono fortunate e non soffrono questo momento. Per altre, invece, diventa una vera e propria ...

Eboli : bimbo affetto da epilessia Farmaco-resistente non può frequentare l'asilo - la storia : Approfondimenti 'Non tutti gli studenti godono delle stesse opportunità': l'allarme dell'Anffas 19 settembre 2018 Rabbia ad Eboli: un bimbo di quattro anni affetto da epilessia farmaco-resistente non ...

Grande Fratello Vip 3 - Enrico Silvestrin attacca la produzione : “Non puoi Farmi questo - mi tiro fuori!” : La terza puntata del Grande Fratello Vip 3 è stata ricca di contenuti. Le emozioni contrastanti di Francesco Monte, il passato di Silvia Provvedi, lo scontro tra Valerio Merola, Maurizio Battista e Enrico Silvestrin, l’eliminazione dell’ex conduttore e le temutissime nomination. Una puntata ricca di spunti, che sicuramente riaprirà molte piaghe durante la settimana. Già ieri sera, Enrico Silvestrin era molto arrabbiato con la ...

Simona Ventura : "Per anni - ho fatto analisi per dimostrare di non drogarmi. Volevano togliermi i figli per Farmi male" : "Il momento più difficile? Quando uscivo dal divorzio. Da dieci, undici anni, lavoravo tantissimo e con grandi risultati, anche se avevo passato gli ultimi due anni a cercare di salvare il mio gruppo di lavoro dagli attacchi di persone, che ho già dimenticato. Avevo tutto, ma non era vero". Con la conduzione di Temptation Island Vip, Simona Ventura è tornata sulla cresta dell'onda. La conduttrice, che ora collabora con la ...

Non Farm payrolls e Spread sui titoli azionari : La scorsa settimana, la presentazione di un deficit fiscale in Italia dopo la proposta del ministro dell'economia, -2,4% del PIL vs -1,6%, e il leggero calo del CPI core nell'UEM, 0,9% vs 1,0% ant,, ha dato supporto al Bund - che ha chiuso a livelli dello 0,47% -,mentre lo Spread per il rischio in Italia ...

Sara Affi Fella - Nicola Panico rivela : «Ha inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa per non Farmi dire la verità» : Si infittisce lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella , l'ex tronista di Uomini e Donne , che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di ...

Fabrizia De Andrè - primogenita di Cristiano/ Ospite a Domenica Live - un anno fa "non vado a Farmi pubblicità" : Fabrizia De Andrè, oggi Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live: la sua verità sul rapporto con il padre Cristiano. Solo un anno fa diceva di non voler andare in tv.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Fabrizio Corona a Verissimo/ Lite con Silvia Toffanin in studio : "Non Farmi arrabbiare!" : Fabrizio Corona a Verissimo: “Silvia Provvedi? Mai amata! Belen Rodriguez e Nina Moric le donne della mia vita!”, poi parla dei rapporti con la madre e il bene che prova per Carlos.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 17:20:00 GMT)

La pensionata di Grosseto che ha vinto 5 milioni : "Li do ai poveri. Quando ero giovane ne avrei avuto bisogno - ora non so che Farmene" : "Sono troppi soldi per me. Mi compro la casa da cui da anni minacciano di sfrattarmi, ma il resto lo do ai poveri. Quando ero giovane ne avrei avuto bisogno, ora non so che farmene". Così la pensionata di Grosseto che una settimana fa ha vinto una somma da capogiro (5 milioni di euro) ha parlato ai proprietari della tabaccheria dov'è stato grattato il fortunato biglietto, come ricostruito dal Tirreno. La donna dopo essersi resa ...

Aprono le Farmacie solidali : medicine gratis per chi non ha reddito : (Foto: Ap/LaPresse) Arrivano in Italia le farmacie solidali. L’iniziativa, nata sotto lo slogan “Abbiamo cura di loro”, prevede una sperimentazione della durata di 12 mesi di punti di distribuzione di medicinali a Roma, a Tor Bella Monaca e a piazza San Pietro, dove già sono attivi degli ambulatori solidali. Il progetto è stato annunciato nell’ultima assemblea pubblica di Assogenerici, l’associazione che rappresenta i produttori di farmaci ...

Ex calciatore si finge un Casamonica e minaccia Farmacista : 'Se non mi dai i soldi - ti sparo' : Dai sogni di gloria rincorrendo un pallone da calcio insieme a Daniele De Rossi e Alberto Aquilani, suoi compagni di squadra nelle giovanili della Roma, fino all'oblio: 'Sono dei Casamonica. Sono ...

Vaccini - Farmindustria : “Le case Farmaceutiche aumenterebbero i loro guadagni se non ci fossero” : Accusate di cinismo dai militanti no-vax, le cause farmaceutiche guadagnerebbero 16 o 17 euro per ogni euro in meno dovuto ai Vaccini non fatti. Il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, durante le Giornate del lavoro della Cgil a Lecce, ha spiegato perché si guadagnerebbe di più curando le malattie, invece che prevenendole.Continua a leggere

ORFINI E IL PD “SCIOGLIAMOLO E RIFONDIAMOLO”/ Ultime notizie - Zingaretti “Tattica per non Farmi vincere" : ORFINI, "sciogliamo e rifondiamo il Pd": Ultime notizie, la proposta choc del presidente del Partito Democratico secondo cui "cambiare nome non basta".(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:35:00 GMT)

Unguento omeopatico ritirato a scopo precauzionale dalle Farmacie : Non è conforme alla legge : Oggetto del provvedimento Rhus tox foliis Unguento, adoperato per complessi omeobioterapici.Continua a leggere