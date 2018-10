Gwent cambia pelle uscendo dall' Accesso Anticipato | scopriamo le novità di gameplay in un

eurogamer

(Di lunedì 22 ottobre 2018) La versione finale di: The Witcher Card Game, disponibile dal 23 ottobre su PC e dal 4 dicembre su Xbox One e PS4, introdurrà alcunetra le meccaniche base del gioco di carte sviluppato da CD Projekt RED, che ha voluto illustrare questimenti in un nuovo trailer pubblicato oggi.Il video evidenzia le nuove feature ed imenti introdotti con il più grande aggiornamento della storia di, l'update Homecoming. Inoltre, il trailer introduce i nuovi giocatori alle basi del gioco di carte di The Witcher, con il suoa turni, due file tatticamente distinte, meccaniche uniche di scontro ravvicinato e a distanza contornate da un solido sistema di costruzione del mazzo.Potete trovare il trailer all'interno della notizia. Che ne pensate delleche arriveranno incon la sua uscita?Read more…