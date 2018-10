GUERRA IN SIRIA Forse c' è una pace che mette d' accordo Israele | Putin e Trump

Siria - la Bbc : 'Oltre 100 raid chimici - così Assad ha vinto la GUERRA' : Più di cento attacchi chimici compiuti contro civili negli ultimi quattro anni hanno determinato il corso della guerra in Siria, che Bashar al Assad sta vincendo con il sostegno determinante di Russia ...

Siria - la GUERRA sempre più sporca - : In Siria sono state usate armi chimche, denuncia la BBC in un recente reportage. E' solo l'ennesimo segnale che la guerra continua e che si tratta di uno dei conflitti più feroci degli ultimi anni

La GUERRA in Iraq di Bush e Blair stata la chiave che ha aperto la porta all'inferno attuale della Siria : È una questione storica che senza gli aiuti sovietici , russi, ai vietnamiti negli anni '60 e '70, non avrebbero prevalso, ed è anche una questione di cronaca che il destino del destino dell'...

L’orrore più grande della GUERRA in Siria : scoperta una fossa comune con 1500 cadaveri : Una fossa comune con migliaia di corpi è stata scoperta a Raqqa, l’ex roccaforte dell’Isis in Siria. Ad un anno dalla liberazione della città, sono oltre 2.200 i cadaveri sepolti nei parchi pubblici, nello stadio e persino nello zoo. Oltre ai civili uccisi dagli estremisti islamici, molti morti sono stati rinvenuti sotto le macerie degli edifici distrutti durante i bombardamenti della coalizione a guida Usa.Continua a leggere

GUERRA IN SIRIA/ Il nuovo inganno di Usa ed Europa per destabilizzare il paese : Il "Gruppo dei sette" dice di volere la pace per la SIRIA, intanto prepara un golpe invitando al tavolo tutti meno che Assad. Intanto Trump addestra jihadisti. PATRIZIO RICCI

GUERRA IN SIRIA/ Le mosse della Russia per rompere il patto Israele-jihadisti : La Russia è riuscita ad imporre una no fly zone per impedire a Israele di sostenere le forze anti-Assad con la scusa di colpire l'Iran. L'analisi di PATRIZIO RICCI

La battaglia di Idlib rappresenta davvero la fine della GUERRA in Siria? : Il presidente Erdogan ha in seguito avvertito Iran, Russia e Siria, affermando in una serie di tweet che 'Se il mondo chiuderà un occhio sull'uccisione di decine di migliaia di persone innocenti per ...

Siria - summit Turchia-Iran-Russia : "no GUERRA su Idlib"/ Putin "via terroristi" - Erdogan "disarmare al-Qaeda" : guerra Siria, ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad

Perché la battaglia in corso a Idlib potrebbe segnare la fine della GUERRA in Siria : L’offensiva su Idlib rischia di trasformarsi in una carneficina per quasi tre milioni di civili senza nessuna via di fuga. L’assalto all'ultima roccaforte delle forze anti-Assad, tra cui migliaia di jihadisti, potrebbe essere il passo decisivo per la vittoria finale di Assad. Nonostante gli appelli internazionali per fermare i combattimenti, raid aerei russi e governativi hanno iniziato a colpire diversi obiettivi nella provincia ...

GUERRA IN SIRIA/ Qualcuno (a Washington) vuole ancora impedire la fine di al Qaeda : SIRIA e Russia hanno dato il via alla campagna preparatoria per la liberazione di Idlib. Ma Qualcuno preferisce ancora al Qaeda e cerca il "casus belli". PATRIZIO RICCI

SIRIA IN GUERRA - PAPA FRANCESCO : "SALVAGUARDARE CIVILI"/ Ultime notizie - tensioni a Idlib "è crisi umanitaria" : SIRIA, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E' giallo attorno alle due forti detonazioni: appello di PAPA FRANCESCO per la pace

Siria - la GUERRA infinita : perché la "disintegrazione" del Paese è possibile : Assad è deciso a "liberare tutto il territorio Siriano". La Russia però si dice preoccupata per la possibile disintegrazione...