Grillo sul palco | Siamo pieni di autismi | Insorgono i familiari dei malati

Beppe Grillo e le battute sull'autismo scatenano la reazione delle associazioni : 'Ci disprezza e ci deride' : Anche Matteo Renzi ha attaccato Grillo: "Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di un bambino autistico è peggio che ...

Grillo - polemiche dopo le battute sull’autismo. Nicoletti : “Noi scherniti mentre combattiamo le discriminazioni” : Questa volta nel mirino non ci sono le battute sul Quirinale o quelle sul Pd. E la politica, qui, c’entra, ma solo di riflesso. Perché a offendersi per alcuni passaggi del discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo, che domenica 21 ottobre ha chiuso la kermesse romana di Italia 5 stelle, sono state anche associazioni di malati e persone che da anni si occupano dei diritti di chi è affetto da autismo o da sindrome di Asperger. Sotto accusa ...

Battuta di Grillo sull'autismo - scoppia la bufera. Renzi : «Fai schifo» : Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di un bambino autistico è peggio che offendere il Presidente della Repubblica. Senza ...

Di Maio spegne Beppe Grillo : “riforma Colle? No in Contratto Governo”/ Video replica “mai prendersi sul serio” : Italia 5 Stelle, Video streaming: Beppe Grillo show contro Mattarella, "il Colle ha troppi poteri". Smentita Di Maio e M5s, «riforma non nel Contratto di Governo». Le reazioni e lo sdegno(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Autismo - Renzi contro Beppe Grillo : “Fai schifo - hai insultato un bambino autistico” : Dopo le battute di Beppe Grillo sull'Autismo, il senatore del Pd Matteo Renzi attacca duramente il fondatore del M5s: "Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di un bambino autistico è peggio che offendere il presidente della Repubblica. Senza giri di parole: Beppe Grillo, per me fai schifo".Continua a leggere

Grillo rispolvera la bufala sulle agenzie di rating : Pubblichiamo il post su Facebook di Luciano Capone. Al Circo Massimo del M5S Beppe Grillo ha detto che 'le agenzie di rating sono sotto inchiesta a Trani, condannati. Aggiotaggio! Condannati!'. ...

"Mai prendersi troppo sul serio". Beppe Grillo il giorno dopo si rifugia nell'ironia : È potere del "buffone" - così si è autodefinito ieri al Circo Massimo - dire che stava scherzando. Anche quando si esagerato al punto da mettere in difficoltà la propria parte politica, il Movimento 5 Stelle, mobilitato per porre un argine alle parole di Beppe Grillo su Sergio Mattarella, e non solo. "Mai prendersi troppo sul serio, perché senza ironia non c'è umanità" scrive oggi Grillo sul suo ...

Di Maio : “Sul Capo dello Stato Grillo ha espresso una sua idea - ma non è nel contratto” : Anche Luigi di Maio prova a smorzare i toni, dopo le polemiche che la frase di Beppe Grillo sui poteri del Capo dello Stato ha scatenato ieri: "Si riferiva all'abolizione dei senatori a vita e al reato di vilipendio. I cittadini non saranno perseguitati dall'ennesima riforma costituzionale che vuole cambiare l'assetto del proprio Paese".Continua a leggere

Beppe Grillo affondo sul Presidente della Repubblica : “Ha troppi poteri” : Beppe Grillo sul palco di Italia a 5 Stelle lancia una freccia sul Capo dello Stato: “Ha troppi poteri”, i 5 Stelle non ci stanno troppi poteri. Troppe cariche. Va tutto cambiato. Anzi, no. L’intervento conclusivo della kermesse grillina Italia a 5 Stelle, firmato da Beppe Grillo, diventa un attacco del fondatore del partito di maggioranza relativa ai poteri e alle prerogative del Capo dello Stato. “Dovremmo togliergli i ...

Grillo e le battute sul Quirinale - attacchi di Pd e Fi. M5s si smarca : “Non ha ruolo istituzionale - fiducia in Mattarella” : Reazioni da tutto il mondo politico alle parole di Beppe Grillo sul ruolo del presidente della Repubblica. Dal palco della kermesse nazionale Italia 5 Stelle, il fondatore del Movimento ha messo in discussione le prerogative del capo dello Stato: “Dovremmo togliere dei poteri, dovremmo riformarlo“, ha detto. “È il capo delle forze armate, il capo del Csm, nomina cinque senatori a vita. Queste cose non vanno più bene per il ...

Grillo show : sul palco con la manina «Troppi poteri al capo dello Stato» I 5 stelle : fiducia in Mattarella : noi cambieremo il mondo', ha continuato Grillo soffermandosi poi sul Di Maio. 'Nessuno mette in difficoltà Di Maio, solo io posso farlo, perché so tutte le cose vere ma non le dirò mai'. 'E adesso la ...

Italia a 5 Stelle - Conte sul palco 'Avanti fino al 2013'. Grillo attacca il Quirinale e Di Maio rassicura 'Resteremo nella Ue' : ... 'Noi abbiamo cambiato il mondo...guardate a Conte cosa è successo in in 4 mesi, era un cazzo di professorino, che faceva l'esegesi del diritto e ora è qui: noi cambieremo il mondo'. Sul 'figlioccio' ...

Grillo e le battute sul Quirinale - M5S : “Non ha ruolo istituzionale - fiducia in Mattarella” : Reazioni da tutto il mondo politico alle parole di Beppe Grillo sul ruolo del presidente della Repubblica. Dal palco della kermesse nazionale Italia 5 Stelle, il fondatore del Movimento ha messo in discussione le prerogative del capo dello Stato: “Dovremmo togliere dei poteri, dovremmo riformarlo“, ha detto. “È il capo delle forze armate, il capo del Csm, nomina cinque senatori a vita. Queste cose non vanno più bene per il ...

Grillo show : sul palco con la 'manina' 'Troppi poteri al capo dello Stato' I 5 stelle : fiducia in Mattarella : noi cambieremo il mondo', ha continuato Grillo soffermandosi poi sul Di Maio. 'Nessuno mette in difficoltà Di Maio, solo io posso farlo, perché so tutte le cose vere ma non le dirò mai'. 'E adesso la ...